Cultura POP

Más colaboraciones de Magic incluyen Furby, Tiburón y hasta The Office, así va perdiendo su gracia el «Fortnite de las cartas coleccionables»

Tu novela favorita tiene oportunidad de aparecer como carta en Magic.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Hemos cubierto una buena cantidad de colaboraciones del juego de cartas Magic: The Gathering creado por Wizards of the Coast, entre las que destacamos videojuegos como Tomb Raider, Fallout, Final Fantasy y recientemente varios de los protagonistas de franquicias PlayStation. Pero poco a poco Magic va perdiendo control de sus colaboraciones, en respuesta a la amplia acogida y valorizaciones que han recibido sus cartas especiales. Una muestra de ello son las próximas colecciones anunciadas de la línea ‘Secret Lair’, continuando así la tendencia de sumar productos de la cultura pop.

Magic x The Office

Incluso cuando me gusta la comedia The Office como a muchas personas en el mundo –y hasta ando viendo su continuación The Paper–, no contemplo muy bien eso de Magic x The Office donde básicamente Dwight es el comodín de las cartas presentadas. Hasta el falso héroe Recyclops tiene su cameo adicional, pero lo absurdo de ello no pasa por el lado gracioso, más bien por el de ‘cringe’. No sé qué nos podría esperar en el futuro de las colaboraciones de Magic, acaso Seinfeld, Friends, o Galactus nos libre… ¿The Big Bang Theory con 100 cartas de Sheldon?

Magic Tiburón Office cartas

Entre las otras colecciones de ‘Secret Lair’ mostradas, se encuentra la película Tiburón de Steven Spielberg, cosa que tiene más sentido pues Jurassic Park ya tuvo su momento de brillar. Secret Lair x Jaws: Terror of Amity Island incluye varios momentos y frases icónicas de la película original. Hay que aceptar que la carta de criatura legendaria con el diseño del póster tiene su toque diferencial.

También están las cartas de Furby en su propio lenguaje, que solo aficionados podrán reconocer porque en lo personal ni idea.

Magic Tiburón Office Furby cartas

No menos importante, los fanáticos de Eddie y Iron Maiden están de suerte, porque también hay una colección dedicada a la mascota de la banda y otra a sus portadas de álbumes.

Le pasó a Fortnite perdiendo el norte al incluir cuanto producto mínimamente popular de la cultura pop se atraviese. Lo mismo ocurre con el juego de cartas coleccionables Magic: The Gathering, pues ya ni se trata de mejorar el juego en sí, sino de tener una nueva-clásica propiedad intelectual dentro del catálogo de cartas para venderlas a precios exorbitantes. O revenderlas, técnicamente hablando.

🍌

Más de Fortnite, pero en videojuego

Consigan zapatos gratis en Fortnite asistiendo al evento…
Daft Punk en Fortnite: fecha y hora del…
Dónde aparece el Megazord en Fortnite
La skin de Mad Moxxi (Borderlands)…
Consigan una skin gratis para Fortnite…
Los primeros 30 años de PlayStation son retratados en este nuevo libro fotográfico
Estas son las cartas de Magic: The Gathering con personajes de PlayStation: Kratos, Aloy, Ellie, Nathan Drake y más
Pokémon x CMLL: fecha, hora, peleas, cómo ver el evento de lucha libre en vivo y la carta exclusiva del TCG
Yu-Gi-Oh! TCG Genesys: esta es la primera actualización de balance al sistema de puntos
The Pokémon Company se pronuncia frente a video «meme» publicado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que incluye imágenes y música del anime
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Twisted-Wonderland: ending y fecha de estreno del episodio de Heartslabyul en Disney Plus
No hay comentarios

Lo último

Twisted-Wonderland: ending y fecha de estreno del episodio de Heartslabyul en Disney Plus
Anime y Manga
2XKO: Riot Games presenta el primer tráiler de Teemo, el décimo campeón del juego
Videojuegos
Cómo completar el deseo ‘Gran sabor de Telalejana’ y saciar al Gran Gourmet Glotón en Silksong
Videojuegos
El manga Blue Lock tendrá una adaptación al live action
Anime y Manga