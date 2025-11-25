Cultura POP

McDonald’s lanza una Cajita Feliz de Disneyland con 70 juguetes de Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, entre otros

Colecciónalos todos, si puedes.

Por Cesar Nuñez
McDonald’s lanza en diciembre una enorme colección en su Cajita Feliz para celebrar el aniversario 70 de los parques Disneyland, con 70 juguetes diferentes inspirados en personajes clásicos y atracciones. Cada Cajita Feliz incluirá dos juguetes, lo que permitirá a los fanáticos coleccionar el set que prefieran durante la promoción por tiempo limitado. Por el momento no tenemos información si estas figuras también llegarán a Latinoamérica.

«Entre los 70 juguetes en la Cajita Feliz de McDonald’s hay figuras de los mundos icónicos de Disney, además de los universos Star Wars, Pixar, Marvel y más”, declaró Guillaume Huin, director senior de marketing en McDonald’s.

Lista de juguetes en la Cajita Feliz de Disneyland

McDonald's Cajita Feliz Disneyland

La colección de la Cajita Feliz de Disneyland abarca personajes, vehículos y atracciones de toda la historia de Disneyland. McDonald’s afirma que la distribución de los juguetes rotará durante la promoción y la disponibilidad puede variar según la ubicación. Estos juguetes son los confirmados para Estados Unidos, por lo que no sabemos si todos o algunos lleguen a Latinoamérica.

Mickey MouseMinnie MouseDonald Duck
Daisy DuckGoofyPluto
ChipDaleCinderella
Prince CharmingSnow WhiteEvil Queen
ArielPrince EricBelle
BeastAladdinJasmine
GenieAbuSimba
NalaTimonPumbaa
StitchLiloPeter Pan
Tinker BellCaptain HookWinnie the Pooh
TiggerPigletEeyore
WoodyBuzz LightyearJessie
RexMike WazowskiSulley
Lightning McQueenMaterMiguel
DanteElsaAnna
OlafMoanaMaui
DumboBambiThumper
PinocchioJiminy CricketAlice
Cheshire CatQueen of HeartsSleeping Beauty Castle
Space MountainBig Thunder Mountain RailroadMad Tea Party
Pirates of the Caribbean boatHaunted MansionIt’s a Small World
Jungle Cruise boatMatterhorn BobsledsMain Street Trolley
King Arthur CarrouselTrain EngineMickey Balloon
Minnie Balloon

Estaremos informando ante nuevos datos brindados por McDonald’s Colombia.

