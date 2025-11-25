McDonald’s lanza una Cajita Feliz de Disneyland con 70 juguetes de Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, entre otros

McDonald’s lanza en diciembre una enorme colección en su Cajita Feliz para celebrar el aniversario 70 de los parques Disneyland, con 70 juguetes diferentes inspirados en personajes clásicos y atracciones. Cada Cajita Feliz incluirá dos juguetes, lo que permitirá a los fanáticos coleccionar el set que prefieran durante la promoción por tiempo limitado. Por el momento no tenemos información si estas figuras también llegarán a Latinoamérica.
«Entre los 70 juguetes en la Cajita Feliz de McDonald’s hay figuras de los mundos icónicos de Disney, además de los universos Star Wars, Pixar, Marvel y más”, declaró Guillaume Huin, director senior de marketing en McDonald’s.
Lista de juguetes en la Cajita Feliz de Disneyland
La colección de la Cajita Feliz de Disneyland abarca personajes, vehículos y atracciones de toda la historia de Disneyland. McDonald’s afirma que la distribución de los juguetes rotará durante la promoción y la disponibilidad puede variar según la ubicación. Estos juguetes son los confirmados para Estados Unidos, por lo que no sabemos si todos o algunos lleguen a Latinoamérica.
|Mickey Mouse
|Minnie Mouse
|Donald Duck
|Daisy Duck
|Goofy
|Pluto
|Chip
|Dale
|Cinderella
|Prince Charming
|Snow White
|Evil Queen
|Ariel
|Prince Eric
|Belle
|Beast
|Aladdin
|Jasmine
|Genie
|Abu
|Simba
|Nala
|Timon
|Pumbaa
|Stitch
|Lilo
|Peter Pan
|Tinker Bell
|Captain Hook
|Winnie the Pooh
|Tigger
|Piglet
|Eeyore
|Woody
|Buzz Lightyear
|Jessie
|Rex
|Mike Wazowski
|Sulley
|Lightning McQueen
|Mater
|Miguel
|Dante
|Elsa
|Anna
|Olaf
|Moana
|Maui
|Dumbo
|Bambi
|Thumper
|Pinocchio
|Jiminy Cricket
|Alice
|Cheshire Cat
|Queen of Hearts
|Sleeping Beauty Castle
|Space Mountain
|Big Thunder Mountain Railroad
|Mad Tea Party
|Pirates of the Caribbean boat
|Haunted Mansion
|It’s a Small World
|Jungle Cruise boat
|Matterhorn Bobsleds
|Main Street Trolley
|King Arthur Carrousel
|Train Engine
|Mickey Balloon
|Minnie Balloon
Estaremos informando ante nuevos datos brindados por McDonald’s Colombia.