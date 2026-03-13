Mega Greninja y Mega Floette se enfrentan en la nueva expansión Megaevolución-Caos Creciente del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

The Pokémon Company International anunció que la nueva expansión del popular Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, Megaevolución-Caos Creciente, saldrá al mercado el 22 de mayo del 2026 en establecimientos comerciales de todo el mundo. Los Entrenadores se encontrarán en Megaevolución-Caos Creciente del JCC Pokémon con Mega Floette ex causando estragos conforme cae la noche en Ciudad Luminalia, pero podrán usar a Mega Greninja ex y otros potentes Pokémon, como Mega Pyroar ex y Mega Dragalge ex, para detener esta amenaza.

Además, podrán descubrir más Pokémon ex Megaevolución que aparecerán como cartas de rareza Rara Ultra, cuyas ilustraciones muestran siluetas de sus formas originales.

Estas son algunas de las cartas más destacadas de esta expansión:

5 Pokémon ex Megaevolución

5 Pokémon ex

11 Pokémon de rareza Rara Ilustración

18 cartas de Pokémon y de Entrenador de rareza Rara Ultra

6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

Los jugadores podrán encontrar las cartas de Megaevolución-Caos Creciente en forma de sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y otras colecciones disponibles en los puntos de venta de todo el mundo. Los jugadores de JCC Pokémon tendrán la oportunidad de jugar a Megaevolución-Caos Creciente antes de su lanzamiento en uno de los muchos torneos de Prelanzamiento que se llevarán a cabo dentro del programa de Play! Pokémon y que comenzarán el 9 de mayo del 2026 en tiendas independientes.

Antes del lanzamiento de la versión física, los Entrenadores podrán jugar con Megaevolución-Caos Creciente desde el 21 de mayo del 2026 mediante la aplicación JCC Pokémon Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows. Al iniciar sesión en la aplicación, los jugadores podrán coleccionar los nuevos Pokémon ex Megaevolución y combatir con ellos, así como recibir recompensas dentro del juego.