El Juego de Cartas Coleccionables (JCC) Pokémon continúa expandiendo (valga la redundancia) su serie Megaevolución con Dominio Delta, una nueva expansión protagonizada por Mega-Rayquaza ex, uno de los Pokémon legendarios más reconocidos de la región Hoenn. The Pokémon Company International nos compartió un acceso anticipado a esta nueva expansión para conocer algunas de las novedades de esta colección de primera mano.

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Disponible desde el 6 de noviembre de 2026, Megaevolución – Dominio Delta marca el regreso de Mega-Rayquaza al JCC Pokémon después de su aparición en la expansión XY – Antiguos Orígenes. El llamado «Pokémon Cielo» comparte protagonismo con Mega-Golurk ex, Mega-Malamar ex y Mega-Golisopod ex, que llegan con nuevas ilustraciones y posibilidades de combate para los aficionados del juego de cartas.

Mega-Rayquaza domina los cielos

Rayquaza es uno de los Pokémon legendarios más importantes de la tercera generación, introducida originalmente en Pokémon Rubí y Zafiro. Su historia está relacionada con Groudon y Kyogre, los otros dos legendarios de Hoenn, y su megaevolución debutó en Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa.

En Dominio Delta, Mega-Rayquaza ex es la principal atracción de una colección que también incorpora una nueva mecánica: los Estadios Legendarios.

A diferencia de las cartas de Estadio tradicionales, estos nuevos legendarios se forman al combinar dos cartas que se colocan juntas en el campo de juego. Ambas mitades forman una ilustración extendida y permiten darle mas variedad a las estrategias en los combates. Lo interesante es que, cuando aparece uno de estos Estadios Legendarios en un sobre, las dos cartas necesarias vienen incluidas.

La expansión cuenta con seis cartas de Estadio que forman tres Estadios Legendarios diferentes, una novedad que también resulta atractiva para quienes disfrutan coleccionando ilustraciones especiales.

¿Qué lleva la Caja de Entrenador Élite de Dominio Delta?

Uno de los productos que recibimos fue la Caja de Entrenador Élite, que en esta ocasión tiene a Kyogre como protagonista de su carta promocional.

Como es habitual en este formato, encontramos diferentes accesorios para quienes juegan JCC Pokémon y una buena cantidad de sobres para quienes buscan ampliar su colección.

La caja incluye nueve sobres de mejora de Dominio Delta, una carta promocional holográfica de Kyogre con ilustración expandida, 65 fundas protectoras, 40 cartas de Energía, dados, contadores y una guía para jugadores. Todo viene dentro de una caja que también sirve para organizar las cartas.

La carta promocional de Kyogre es uno de los principales atractivos de esta edición, especialmente por su relación con Rayquaza y la región Hoenn.

Por supuesto, la mayor expectativa está en los nueve sobres de mejora. Cada uno contiene diez cartas y una Energía Básica, con la posibilidad de encontrar diferentes rarezas e ilustraciones de los Pokémon que forman parte de Dominio Delta.

Este es uno de los mazos de esta expansión

Tuvimos acceso además a al paquete Combina y Combate, un formato pensado especialmente para quienes quieren participar en partidas de JCC Pokémon sin tener que construir un mazo desde cero.

Este incluye un mazo de 40 cartas lista para jugar, una de las cuatro cartas promocionales holográficas disponibles y cuatro sobres de mejora de Dominio Delta. También viene con un código para utilizar en JCC Pokémon Live.

En nuestro caso, recibimos un mazo que combina Pokémon de tipo Fuego y Rayo, con Magmortar y Electivire como protagonistas. En este el enfoque de combate es alrededor de estas dos líneas evolutivas, utilizando cartas de Entrenador para conseguir las Energías necesarias y mantener el flujo de cartas durante la partida.

Por ejemplo, Magmortar cuenta con la habilidad Impulso Amistoso, que permite buscar Energías Básicas de Fuego y Rayo cuando Electivire está en juego. Por su parte, Electivire tiene el ataque Martillo Voltaico, que aumenta su daño según la cantidad de Energías Básicas de Rayo que tenga unidas. Es una combinación interesante para entender cómo dos Pokémon de diferentes tipos trabajan juntos.

El mazo también incluye cartas como Determinación de Lillie, Recuperación de Energía, Pokétableta y Lámpara de Aventuras, que ayudan a conseguir cartas y recuperar recursos durante los combates.

Eso sí, hay que tener presente que este mazo de 40 cartas está diseñado para partidas de formato limitado, como las de los eventos de prelanzamiento. Para participar en partidas del formato Estándar de JCC Pokémon se necesita construir un mazo de 60 cartas que se puede complementar con los 4 sobres adicionales que lleva este pack.

¿Qué cartas especiales podemos encontrar en Dominio Delta?

Megaevolución – Dominio Delta cuenta con más de 135 cartas y varias rarezas que los coleccionistas seguramente estarán buscando.

Entre sus principales características encontramos:

4 Pokémon ex Megaevolución.

6 Pokémon ex adicionales.

6 cartas de Estadio que forman 3 Estadios Legendarios.

14 Pokémon de rareza Rara Ilustración.

17 cartas de Pokémon y Entrenador de rareza Rara Ultra.

6 cartas de Pokémon y Partidario de rareza Rara Ilustración Especial.

Mega-Rayquaza ex es uno de los grandes protagonistas, pero las diferentes ilustraciones y los nuevos Estadios Legendarios también ofrecen motivos para explorar la colección.

En nuestro caso, abrimos un total de 13 sobres de mejora, nueve correspondientes a la Caja de Entrenador Élite y cuatro al paquete Combina y Combate, sin contar las cartas que vienen en la baraja preparada.

Megaevolución – Dominio Delta ya se encuentra disponible en español latinoamericano en tiendas especializadas y establecimientos que comercializan productos oficiales del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon. Además de la Caja de Entrenador Élite y Combina y Combate, la expansión se distribuye en sobres individuales, cajas de 36 sobres y paquetes de seis sobres.