Megaevolución – Ascenso heroico continúa «megalimentando» el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

The Pokémon Company International anunció que la nueva expansión del popular Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Megaevolución – Ascenso Heroico, saldrá al mercado a principios de 2026 en establecimientos comerciales de todo el mundo.

Tomando como inspiración el reciente videojuego Leyendas Pokémon: Z-A, Megaevolución – Ascenso Heroico introducirá nuevos personajes y ubicaciones en JCC Pokémon. Los entrenadores podrán descubrir cartas con nuevos Pokémon ex Megaevolución, como Mega-Dragonite ex, y Pokémon de entrenadores. Además, los jugadores encontrarán populares Pokémon ex Megaevolución y Pokémon de entrenadores que regresan en Megaevolución – Ascenso Heroico con nuevas ilustraciones.

Por si esto fuera poco, Megaevolución – Ascenso Heroico también introducirá una nueva rareza: Rara Ataque Mega, que cuenta con los nombres de los ataques en escritura katakana japonesa, como anunciamos durante el Campeonato Mundial Pokémon 2025 el pasado agosto.

Estas son algunas de las cartas más destacadas de esta expansión:

13 Pokémon ex Megaevolución

6 Pokémon ex Teracristal y 20 Pokémon ex

33 Pokémon de rareza Rara Ilustración

14 cartas de Pokémon ex Megaevolución, de Pokémon ex y de entrenador de rareza Rara Ultra

7 Pokémon ex Megaevolución de rareza Rara Ataque Mega

22 cartas de Pokémon ex Megaevolución, de Pokémon ex y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

Las cartas de Megaevolución – Ascenso Heroico estarán disponibles en los siguientes productos:

Colección de Megaevolución – Ascenso Heroico (disponible a partir del 30 de enero de 2026): incluye 2 sobres de refuerzo de Megaevolución – Ascenso Heroico, 1 carta promo de un Pokémon de entrenador y 1 moneda que combina.

Colección con calcomanías para dispositivos de Megaevolución – Ascenso Heroico (disponible a partir del 30 de enero de 2026): incluye 3 sobres de refuerzo de Megaevolución – Ascenso Heroico; 1 carta promo de Charmander o Gastly de estilo Rara; y 1 hoja con calcomanías de Mega-Charizard Y o Mega-Gengar, respectivamente, para personalizar computadoras, tabletas y otros dispositivos electrónicos.

Caja de Entrenador Élite de Megaevolución – Ascenso Heroico (disponible a partir del 20 de febrero de 2026): incluye 9 sobres de refuerzo de Megaevolución – Ascenso Heroico, 1 carta promo de Zekrom de N de estilo Rara Ilustración y varios accesorios del juego.

Minilata de Megaevolución – Ascenso Heroico (disponible a partir del 20 de febrero de 2026): incluye 2 sobres de refuerzo de Megaevolución – Ascenso Heroico. junto con 1 tarjeta ilustrada y 1 calcomanía en forma de tarjeta con la ilustración de la minilata.

Colección con póster Prémium de Megaevolución – Ascenso Heroico (disponible a partir del 20 de marzo de 2026): incluye 10 sobres de refuerzo de Megaevolución – Ascenso Heroico, 1 carta promo de Mega-Gardevoir ex o Mega-Lucario ex de estilo Rara Ataque Mega y un póster reversible con una ilustración de gran tamaño de la carta promo correspondiente.

Paquete de sobres de refuerzo de Megaevolución – Ascenso Heroico (disponible a partir del 24 de abril de 2026): incluye 6 sobres de refuerzo de Megaevolución – Ascenso Heroico.

Antes del lanzamiento de la versión física, los jugadores podrán usar Megaevolución – Ascenso Heroico en formato digital desde el 29 de enero de 2026 mediante la aplicación JCC Pokémon Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows. Al iniciar sesión en la aplicación, los jugadores podrán coleccionar nuevas cartas de Pokémon ex Megaevolución y combatir con ellas, así como recibir recompensas dentro del juego.