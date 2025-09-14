¡Megaevolución liberada! Este es nuestro unboxing de la expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

Como ha estado claro desde hace meses, la megaevolución regresa al mundo Pokémon como mecánica principal, no solo a través de Leyendas Pokémon: Z-A en cuanto a videojuegos y en el futuro Pokémon Champions. También lo hace a través del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, que en formato físico presenta la nueva expansión Megaevolución con Mega Gardevoir como protagonista indiscutible. Su elegancia y porte van de la mano con el toque de inspiración francesa que posee la capital Ciudad Luminalia en Kalos, región donde fue descubierta la megaevolución por primera vez.

En esta Caja de Entrenador Élite del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon – Megaevolución a la que tuvimos oportunidad de hacerle ‘unboxing’, vemos colores más sobrios con blanco y dorado en la presentación de la caja. Sin embargo, cuando pasamos al contenido son los colores de la megaevolución los que explotan a la vista. La guía de cartas nos muestra que no todas las megaevoluciones están presentes en la expansión. Ahora bien, solo tres cartas Mega ex (Absol, Venusaur, Lucario) logramos extraer entre los nueve sobres incluidos y otros más de soporte. Para más detalles de cartas, puedes ver nuestro video dedicado a destapar los sobres.

En cuanto al contenido de la Caja de Entrenador Élite, no se diferencia mucho de anteriores colecciones, excepto por la moneda de Mega Gardevoir, la ausencia de marcadores de estado y los ya tradicionales contadores de daño con un dado traslúcido. El énfasis del dorado se puede ver en todos los accesorios, así como las fundas de Gardevoir. Tal vez comparada con otras como la fantástica Rivales Predestinados en rojo y negro, Megaevolución puede sentirse que se queda un poco corta –también hay otra presentación con Mega Lucario–. Sin embargo, como sabemos su verdadero objetivo es también reintroducir la mecánica megaevolutiva al juego de cartas coleccionables, para así empatar con los videojuegos.

Además somos conscientes que este es solo el inicio, pues la expansión Megaevolución – Llamaradas Fantasmales viene a complementar la colección con Pokémon tipo fuego y oscuro hacia finales del año.

Otros ‘unboxing’ del JCC Pokémon

Aventuras Compartidas

Rivales Predestinados

Escarlata y Púrpura – Fulgor Negro / Llama Blanca