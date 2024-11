Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective es el nuevo libro de Nintendo y Piggyback

Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective no es una nueva compilación de juegos para Switch, sino una colaboración mas entre Piggyback y Nintendo con el arte de la saga. El libro de arte cubre únicamente los primeros tres juegos de la serie Prime desarrollada por Retro Studios. Los fanáticos pueden esperar una celebración «con información exclusiva de los desarrolladores del juego». El libro de tapa dura abarca más de 200 páginas. Curiosamente, este es el primer libro de arte de Piggyback, usualmente especializado en guías.

Desarrollado en colaboración con Nintendo y Retro Studios, este libro de arte muestra dibujos conceptuales, bocetos e ilustraciones variadas de la serie Metroid Prime. Con una amplia gama de ilustraciones de alta calidad detrás de escena, esta antología de tapa dura abarca más de 20 años de desarrollo de Metroid Prime e incluye comentarios exclusivos del productor de Nintendo, Kensuke Tanabe, así como desarrolladores de Retro Studios. Impreso en papel de arte premium, este libro está cosido con una lujosa tapa dura de tela que presenta una lámina metálica grabada de Samus.

Características del libro arte Metroid Prime 1–3: A Visual Retrospective

Incluye Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes, Metroid Prime 3: Corruption y Metroid Prime Remastered.

Incluye un prólogo del productor de Metroid Prime, Kensuke Tanabe.

Incluye una amplia gama de arte y bocetos de alta calidad de los desarrolladores.

Viene con introducciones exclusivas de Retro Studios para cada juego.

Docenas de notas del productor que ofrecen comentarios, ideas y anécdotas sobre las ilustraciones destacadas.

Encuadernado con puntadas, con una lujosa tapa dura de tela y una lámina metálica de Samus grabada e impreso en papel de arte de alta calidad.

Esta no es la primera asociación entre Piggyback y Nintendo. Las dos partes se unieron anteriormente para guías sobre The Legend of Zelda: Breath of the Wild y recientemente Tears of the Kingdom en 2023.

Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective estará disponible en el tercer trimestre del 2025 y se puede preordenar a través de Amazon por $48.44 USD. Metroid Prime 4: Beyond llegará a Nintendo Switch en algún momento del 2025, mira aquí su primer tráiler.