Misa Amane de Death Note se prepara para Halloween con la figura BiCute Dark de FuRyu

FuRyu reveló que Misa Amane, del ‘manga’ y ‘anime’ Death Note, se unirá a la línea de figuras BiCute Dark justo para la temporada de Halloween. Su lanzamiento en Japón está previsto para la semana del 20 de septiembre del 2026. Posteriormente llegará al mercado internacional pero las tiendas habituales no tienen disponibles reservas. Esta figura se suma a otras que presentan versiones más tradicionales del atuendo de «Misa Misa», como el de chica gótica. El anuncio coincide con el aniversario 23 del ‘manga’ y la celebración del 20.º aniversario del ‘anime’.

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La línea de figuras BiCute Dark de FuRyu suelen representar a diversas heroínas con estética de diablesas y atuendos góticos, que es precisamente el caso de Misa Amane de Death Note. Aunque conserva el vestido negro característico de la serie, lo complementa con un corsé, medias negras de malla, accesorios con forma de alas de murciélago en las coletas, alas de murciélago negras en la espalda y una cola negra rematada con un corazón negro. En cuanto a la pose, aparece formando un corazón con las manos.

La figura mide cerca de 24 cm de altura.

Esta es la segunda figura de Death Note lanzada por FuRyu en 2026; la primera fue la de L, disponible a nivel mundial. L aparece sentado en el suelo con la mano derecha sobre la rodilla derecha y la izquierda sosteniendo una manzana. La postura recuerda al momento en que preguntó a Rem si a los shinigami les gustaban las manzanas.

La figura BiCute Dark de Misa Amane (Death Note) se lanzará en Japón la semana del 20 de septiembre del 2026, incluyendo el sitio de FuRyu. Viz Media gestiona el ‘manga’ fuera de Japón, el ‘anime’ está disponible en Crunchyroll y Netflix, además de una película de acción real en dicha plataforma.