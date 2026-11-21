Tamashii Nations confirmó el lanzamiento de la figura S.H.Figuarts de Mitsuri Kanroji, de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, para noviembre del 2026. Su prototipo se presentó durante el evento Tamashii Nation 2026 en Akihabara. Se espera que a finales de noviembre de 2026 se den a conocer más detalles sobre el lanzamiento y su proceso de reserva.

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La figura curvilínea y voluptuosa de Mitsuri se mantiene en esta figura coleccionable. Así como sus ojos grandes de un peculiar verde lima y dos lunares ubicados paralelamente debajo de sus pómulos. Mitsuri es una joven alegre, apasionada y amable. En ocasiones tiende a ponerse nerviosa y se asusta con facilidad. Ama a todos, probablemente relacionado con su título como Pilar del Amor. Tras formar parte del Cuerpo de Exterminio de Demonios, revela que su razón para unirse se debía a querer encontrar un hombre que sea más fuerte que ella, cuestión que consideraba difícil por su fuerza sobrehumana.

Las reservas y el precio para la S.H.Figuarts de Mitsuri Kanroji aún no están disponibles, pero las especificaciones completas, los accesorios y el mismo precio se darán a conocer a finales del mes. Entre otras figuras de Bandai Spirits estáticas y no articuladas, Tamashii Nations ofrece la FiguartsZero de Mitsuri Kanroji con aproximadamente 22 cm de altura.

Cuatro Sailor Senshi de S.H.Figuarts New Model Edition también se unen por parte de Sailor Moon.