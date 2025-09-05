Así son las monedas conmemorativas del 40 aniversario de Dragon Ball que ya se pueden comprar

La Casa de la Moneda de Japón ha anunciado el lanzamiento de dos paquetes de monedas conmemorativas por la celebración del 40 aniversario de Dragon Ball. La preventa de estas dos colecciones dio inicio hoy, 5 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el 25 de septiembre.

El 20 de noviembre de 2025 Dragon Ball cumple 41 años

Los interesados en comprar las monedas conmemorativas del 40 aniversario de Dragon Ball podrán realizar su solicitud a través de correo postal o mediante el sitio web oficial de la Casa de la Moneda. En caso de que la demanda supere la cantidad de unidades disponibles, se llevará a cabo un sorteo para asignar las monedas. Se espera que los envíos de los dos conjuntos de monedas de Dragon Ball se realicen a partir de diciembre de 2025.

¿Cómo son las monedas del 40 aniversario de Dragon Ball?

La producción de este grupo de monedas será de apróximadamente 60.000 unidades.

El primer conjunto incluye seis monedas de curso legal sin circular, con denominaciones que van desde 1 hasta 500 yenes. Estas monedas corresponden al año de la era Reiwa 7. El set también incorpora una placa de cobre, la cual cuenta con una imagen de Son Goku y en el reverso, la esfera de cuatro estrellas. El precio de este grupo de monedas de Dragon Ball es de ¥3.100 yenes, aproximadamente, $84.000 COP.

La cantidad estimada para este conjunto es de 25.000 unidades.

El segundo conjunto conmemorativo del 40 aniversario de Dragon Ball contiene seis monedas proof del mismo período y una medalla de plata. Las piezas son entregadas en un estuche de cuero. La medalla de plata muestra a Son Goku en su anverso, mientras que el reverso exhibe el logo del 40 aniversario de Dragon Ball con un acabado iridiscente. El precio de este set es de ¥16.500 yenes, aproximadamente $450.000 COP.

Vía: Kamisama Explorer