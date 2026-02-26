Cultura POP

Muerde la manzana prohibida con la figura coleccionable de Eva de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

La espía que me amó.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

El nuevo Nendoroid de Good Smile Company es el propio Naked Snake / Big Boss del ‘remake’ Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. La mujer que sedujo a la serpiente es la siguiente en la lista pero no con un Nendo, sino con una figura coleccionable fabricada por la marca Konami Amusement. Esta figura retrata en una fina escultura a Tatyana con su traje de motociclista; no el uniforme militar que usa cuando está con Volgin, Ocelot, o los miembros de la Unidad Cobra. Exactamente es como Naked Snake la conoce por primera vez bajo el nombre en clave de Eva.

La figura de Eva viene con su base y la pistola Type 17 Mauser, así como la cremallera del traje enterizo desabrochada hasta el ombligo, como se aprecia en MGS3 y Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Es una figura de plástico pintada, sin escala, con una altura aproximada de 20 cm. Tiene un precio de $20.99 USD y la reserva está abierta hasta el 18 de marzo. Se despachará a partir del 30 de septiembre.

- Publicidad -

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater incluye la gran mayoría de contenido del juego original, sin alteraciones a la historia o escenarios e incluso con las mismas voces, no regrabaciones –con pequeñas excepciones como controles–. En el caso de los minijuegos, estos recibieron las debidas modificaciones en Unreal Engine 5. En Snake vs. Monkey (PlayStation 5 y PC) juegas como Solid Snake y debes reunir a todos los simios fugitivos de Ape Escape que andan sueltos en cada fase, con cameos de Astro Bot. En Snake vs. Bomberman (Xbox Series X/S) te enfrentas a múltiples Bomberman del planeta Bomber con la única arma posible: bombas. Hay incluso cameos de Otacon y Mei Ling.

Si necesitas conseguir las 64 ranas Kerotan y los 64 patos GA-KO, acá mismo te cubrimos la espalda. Y si quieres saber qué responder a la pregunta inicial del juego para obtener un regalo específico, no se diga más. Big Boss también regresará en Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.

🧸

Apenas para tu colección

El grupo de Friends se toma los McCombos de McDonald’s como las nuevas figuras coleccionables
El grupo de Friends se toma los McCombos…
El Nendoroid de Naked Snake / Big Boss lleva su propia ración de comida de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
El Nendoroid de Naked Snake / Big Boss…
Yoshi puede romper su cascarón y eclosionar en el juguete interactivo de Super Mario Galaxy: La película
Yoshi puede romper su cascarón y…
Las figuras coleccionables de Super Mario Galaxy: La película entre los juguetes de la Cajita Feliz de McDonald’s
Las figuras coleccionables de Super Mario…
Square Enix presenta la figura Play Arts de Tifa y su pareja en Final Fantasy VII Rebirth, entre otras de la franquicia
Square Enix presenta la figura Play…
Más de:
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Marvel MaXimum Collection es una impresionante compilación de 13 juegos clásicos para arcade, consolas y portátiles
El grupo de Friends se toma los McCombos de McDonald’s como las nuevas figuras coleccionables
El Nendoroid de Naked Snake / Big Boss lleva su propia ración de comida de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Super Bomberman Collection – Reseña (Switch)
Así puedes crear camisetas originales con paneles de manga de la Shonen Jump como One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen y más
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Age 1000 es en realidad Dragon Ball Xenoverse 3
No hay comentarios

Lo último

Age 1000 es en realidad Dragon Ball Xenoverse 3
Videojuegos
Razer lanza la webcam Kiyo V2 4K con IA en colores blanco y Quartz
Tecnología
Resident Evil Requiem: Umbrella «demanda» a una empresa de ramen por derechos de autor
Videojuegos
Roblox códigos de Baloncesto: Cero (marzo 2026)
Videojuegos