Muerde la manzana prohibida con la figura coleccionable de Eva de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

El nuevo Nendoroid de Good Smile Company es el propio Naked Snake / Big Boss del ‘remake’ Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. La mujer que sedujo a la serpiente es la siguiente en la lista pero no con un Nendo, sino con una figura coleccionable fabricada por la marca Konami Amusement. Esta figura retrata en una fina escultura a Tatyana con su traje de motociclista; no el uniforme militar que usa cuando está con Volgin, Ocelot, o los miembros de la Unidad Cobra. Exactamente es como Naked Snake la conoce por primera vez bajo el nombre en clave de Eva.

La figura de Eva viene con su base y la pistola Type 17 Mauser, así como la cremallera del traje enterizo desabrochada hasta el ombligo, como se aprecia en MGS3 y Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Es una figura de plástico pintada, sin escala, con una altura aproximada de 20 cm. Tiene un precio de $20.99 USD y la reserva está abierta hasta el 18 de marzo. Se despachará a partir del 30 de septiembre.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater incluye la gran mayoría de contenido del juego original, sin alteraciones a la historia o escenarios e incluso con las mismas voces, no regrabaciones –con pequeñas excepciones como controles–. En el caso de los minijuegos, estos recibieron las debidas modificaciones en Unreal Engine 5. En Snake vs. Monkey (PlayStation 5 y PC) juegas como Solid Snake y debes reunir a todos los simios fugitivos de Ape Escape que andan sueltos en cada fase, con cameos de Astro Bot. En Snake vs. Bomberman (Xbox Series X/S) te enfrentas a múltiples Bomberman del planeta Bomber con la única arma posible: bombas. Hay incluso cameos de Otacon y Mei Ling.

Si necesitas conseguir las 64 ranas Kerotan y los 64 patos GA-KO, acá mismo te cubrimos la espalda. Y si quieres saber qué responder a la pregunta inicial del juego para obtener un regalo específico, no se diga más. Big Boss también regresará en Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.