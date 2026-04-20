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My Dress-Up Darling supera a Evangelion en la pista, el auto de Marin Kitagawa es segundo en el podio de la Suzuka 5 Hours Race

Kitagawa-san se anota un logro más.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Después de un agitado fin de semana en la Ronda 2 de la Suzuka 5 Hours Race de Japón, parte de la Eneos Super Taikyu Series 2026 patrocinada por Bridgestone, el equipo TKRI (Tatsuya Kataoka Racing Invitation) se coronó con su Mercedes-AMG GT3 Evo de Marin Kitagawa (My Dress-Up Darling) en la segunda posición del podio, con los pilotos DAISUKE, Tatsuya Kataoka, Yuki Nakayama y Yuya Motojima. El auto Mercedes-AMG GT3 de Craft-Bamboo Racing (Jinzu Sun/Kakunoshin Ota/Adali Fong) aseguró la victoria en la clase ST-X. El Denso Lexus RC F GT3 (Hiroaki Nagai/Ryo Ogawa/Hiroki Saga), que estuvo liderando la carrera, finalizó en la tercera casilla.

auto Marin Kitagawa carreras
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Neon Genesis Evangelion vs My Dress-Up Darling

Un momento especial se llevó a cabo cuando el auto EVA RT Unit-01 Monster Audi RS3 LMS de Evangelion Racing se encontró en la pista de carreras contra el Mercedes-AMG GT3 Evo de la reina de las carreras Marin Kitagawa, quien con sus cosplays jamás se imaginó superar a una de las unidades EVA motorizada en el mundo real. Todo un evento canónico para los amantes de las propiedades de ‘manga’ y ‘anime’.

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auto Marin Kitagawa carreras
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Mari, Rei y Asuka también han sido reinas de las carreras en el pasado.

Cosplay de la cosplayer Marin Kitagawa como reina de las carreras

Manae Miyakoshi, reconocida reina de las carreras en Japón, se puso en las botas de Marin Kitagawa con el mismo atuendo que acompaña el arte de la cosplayer estrella de My Dress-Up Darling. Durante todo el fin de semana, Mikayoshi expresó su enorme alegría de representar una propiedad tan popular en todo el mundo como My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru). Esta serie se ganó el corazón de sus seguidores con el ritmo de ‘slice of life’, siguiendo la pasión por el cosplay y los hobbies personales. La personalidad de Kitagawa y su relación con Gojo Wakana, un chico muy profesional en su arte y enfocado en aprender sobre cosplay, son de los puntos más importantes a resaltar.

auto Marin Kitagawa carreras
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Manae Miyakoshi como Marin Kitagawa.

El distrito de Iwatsuki ya ha albergado diversos eventos relacionados con el ‘anime’, siendo considerado un lugar emblemático para la serie. Matsunaga Construction, patrocinador principal de TKRI, igualmente tiene su sede en Iwatsuki. Esta colaboración busca promover ampliamente la alianza con «Iwatsuki, la ciudad de las muñecas», en circuitos de todo el país, mediante actividades promocionales en la carrera Super Taikyu, en conjunto con el evento que se celebra en el distrito de Iwatsuki, ciudad de Saitama.

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Reina de las carreras

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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