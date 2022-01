Es un buen momento para ser un fanático de My Hero Academia. La película Misión Mundial de Héroes pronto se estrenará en Colombia y la sexta temporada del ‘anime’ ya está confirmada para finales de 2022. Sin embargo, eso no es lo único que llegará este año. A través de su página oficial, First 4 Figures —compañía especializada en crear coleccionables— ha dado a conocer que está trabajando en un par de estatuas basadas en Izuku «Deku» Midoriya.

A continuación, hallarán lo que deben saber sobre las estatuas de First 4 Figures de Deku.

Información general sobre las figuras

Las estatuas de Deku de First 4 Figures estarán hechas de resina. Mientras que dos estarán basadas en la escena en la que Izuku Midoriya utiliza Shoot Style para salvar a All Might, My Hero Academia – Izuku Midoriya Exclusive Edition (PVC TF Ultra) recreará una escena del Examen de Licencia Provisional. Con excepción de My Hero Academia – Izuku Midoriya Exclusive Edition (PVC TF Ultra), que tendrá una altura de 25 cm, las otras 2 estatuas tendrán una altura de 40 cm. En todas las ediciones, los rayos de One For All serán fluorescentes. No obstante, las ediciones exclusivas tendrán luces LED. No menos importante, My Hero Academia – Izuku Midoriya Exclusive Edition (1/6 Resin) tendrá una cabeza intercambiable.

¿Qué precio tendrán las figuras de Izuku «Deku» Midoriya de First 4 Figures?

La estatua My Hero Academia – Izuku Midoriya Standard Edition (1/6 Resin) requiere un depósito mínimo de $53 dólares estadounidenses o $210.900 pesos (Colombia). En total, esta figura tiene un precio de $484.99 dólares o $1.929.800 pesos. La estatua My Hero Academia – Izuku Midoriya Exclusive Edition (1/6 Resin) requiere un depósito mínimo de $55 dólares o $218,842 pesos. En total, esta figura tiene un precio de $499.99 dólares o $1.989.440 pesos. La estatua My Hero Academia – Izuku Midoriya Exclusive Edition (PVC TF Ultra) requiere un depósito mínimo de $29 dólares o $115.400 pesos. En total, esta figura tiene un precio de $134.99 dólares o $537.150 pesos. Cabe señalar que todos los precios mencionados son descuentos y solo estarán disponibles hasta el próximo 28 de enero.

¿Ya pueden reservarse?

Las estatuas de Izuku «Deku» Midoriya de First 4 Figures ya pueden reservarse:

¿Cuándo estarán disponibles las figuras?

Las figuras de Deku de First 4 Figures estarán disponibles durante el tercer trimestre de 2022.

Fuente: First 4 Figures