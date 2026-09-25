My Lab Tamagotchi es una versión aún más grande del Tamagotchi Paradise con lanzamiento en noviembre

Aparte de Tamagotchi Ring para 2027, el anillo con mascota virtual incluida, Bandai tiene otra propuesta más para celebrar los 30 años de la marca en Japón, que se cumplen el próximo 23 de noviembre. Esta nueva y gigante versión se conecta –temática y físicamente– con Tamagotchi Paradise, que recibió dos nuevos modelos este mismo año. My Lab Tamagotchi es parte de la línea «Home Deka Tamagotchi» y funciona como una estación casera para Tamagotchi Paradise basada en el Lab Tama, un modelo Deka Tamagotchi que se exhibió en diversas tiendas y eventos para promocionar el Paradise.

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Al igual que en la función de búsqueda de huevos del Tamagotchi Paradise, el usuario puede visitar diferentes ubicaciones para buscar huevos que contienen comida. Dependiendo del tipo de comida, aparecerán distintos Tamagotchi que quedarán registrados en el Tama Compendium. Se pueden encontrar hasta 150 personajes, incluyendo aquellos de modelos Paradise anteriores, personajes exclusivos de los Lab Tama y algunos totalmente nuevos para My Lab Tamagotchi.

En My Lab Tamagotchi, los usuarios pueden simular el aspecto que tendría la descendencia resultante de la combinación de hasta tres Tamagotchi. Es posible visualizar hasta 300.000 combinaciones diferentes.

También pueden jugar a minijuegos para ganar puntos Gotchi. Estos puntos sirven para comprar juguetes de exterior, decoraciones para el planeta y objetos especiales que pueden enviarse al Paradise del usuario. Los juguetes de exterior se pueden personalizar con artículos de manualidades.

En el Jardín es posible enviar los Tamagotchi que el usuario haya conocido y registrado mediante la búsqueda de huevos. Este es similar a la vista de campo del Tamagotchi Paradise, permitiendo observar a los Tamagotchi y decorar el espacio con juguetes de exteriores.

My Lab Tamagotchi estará disponible en Japón desde el 7 de noviembre del 2026 por 9900 yenes, poco más de $62 USD.