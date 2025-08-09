My Mario es la nueva línea de productos y aplicación de Nintendo dirigida a los más pequeños

Cultura POP

Nintendo anunció My Mario, una nueva gama de productos con temática de Mario dirigida a niños pequeños. Esta gama estará a la venta en las tiendas Nintendo de Tokio, Osaka y Kioto a partir del 26 de agosto, y algunos productos se lanzarán fuera de Japón el próximo año. Uno de los productos principales de la gama es un set de bloques de madera con personajes y objetos de la serie Super Mario. Se venderán en sets de tres piezas por ¥2980 (20 dólares) o en un set completo de 30 piezas por ¥19980 (135 dólares). Cada uno de los bloques de los personajes (Mario, Luigi, Peach y Yoshi) es también un Amiibo, lo que significa que pueden usarse en juegos compatibles.

La editorial Shogakukan (que publica CoroCoro Comic) también lanzará un libro de cartón llamado Hello, Mario!, que permite a los niños abrir la boca de Mario y girar su cara. Esto vendrá acompañado de una aplicación gratuita, también llamada Hello, Mario!, que se lanzará para dispositivos inteligentes y Nintendo Switch. Esta aplicación permite a los jugadores dibujar la cara de Mario y estirarla, de forma similar a la pantalla de título de Super Mario 64.

Una serie de cortos de un minuto en ‘stop-motion’ titulados «It’s Me, Mario!» también se lanzará en la página web oficial de My Mario y en el canal de YouTube de Nintendo. Diversas compañías están creando otros productos para la gama My Mario. Bandai lanzará sudaderas para que los niños se vistan de Mario, así como camisetas, mochilas y vajillas. La compañía japonesa de entretenimiento Happinet lanzará peluches suaves de Mario para bebés, así como sonajeros y otros juguetes pequeños lavables a mano para niños pequeños.

