Naruto: Tamashii Nations ha anunciado un trío de figuras del Equipo 7

¿Coleccionan figuras de Naruto? En ese caso, Tamashii Nations tiene una buena noticia para empezar el año. A través de un comunicado, la marca sombrilla de figuras coleccionables ha anunciado un nuevo trío de figuras basadas en los integrantes del Equipo 7: Naruto, Sasuke y Sakura. Estas figuras no solo tienen múltiples articulaciones, sino que vienen con accesorios intercambiables. Estos incluyen manos, expresiones y la parafernalia de cada personaje.

A continuación, hallarán lo que deben saber sobre las figuras de Tamashii Nations de Naruto.

Información general sobre las figuras

Las expresiones de Naruto Uzumaki -Kurama’s Jinchūriki entrusted with hope-

Las SH Figuarts de Naruto, Sasuke y Sakura estarán hechas de policloruro de vinilo. Mientras que las de Naruto y Sasuke tendrán una altura de 14,5 cm, la de Sakura medirá 13,5 cm.

¿Qué precio tendrá la línea SH Figuarts del Equipo 7: Naruto, Sasuke y Sakura?

La figura SH Figuarts We UCHIHA SASUKE -the one who carries all the hatred- es la más costosa con un precio de ¥5,500 yen, más o menos $190,450 pesos (Colombia). Sakura Haruno -The defeat of the master- es la siguiente con un precio de ¥5,000 yen. El coleccionable Naruto Uzumaki -Kurama’s Jinchūriki entrusted with hope- tiene un precio de ¥3,500 yen. Eso es más o menos $173,150 y $121,200 pesos (Colombia), respectivamente.

¿Ya pueden reservarse?

La figura SH Figuarts de Naruto es la que tiene el menor precio.

Las figuras SH Figuarts del Equipo 7 de Naruto ya pueden reservarse en la tienda de Tamashii Nations. A continuación, encontrarán los enlaces que conducen a la página de cada figura:

¿Cuándo estarán disponibles las figuras SH Figuarts del Equipo 7: Naruto, Sasuke y Sakura?

Las figuras Naruto Uzumaki -Kurama’s Jinchūriki entrusted with hope- y We UCHIHA SASUKE -the one who carries all the hatred- estarán disponibles en algún momento de junio de 2022. La figura Sakura Haruno -The defeat of the master- se pondrá a la venta a lo largo de julio.

Fuente: página oficial de Tamashii Nations