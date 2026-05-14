Cultura POP

Netflix anuncia la gira mundial de Huntr/X con el KPop Demon Hunters World Tour

Ellas siguen con su plan, plan, plan.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Netflix y AEG Presents se unen para ofrecer a los fans de KPop Demon Hunters una experiencia en vivo con Rumi, Mira y Zoey en una gira mundial de Huntr/X. La plataforma de ‘streaming’ hizo el anuncio en su presentación Upfronts 2026. Los seguidores de la película animada ganadora de dos premios Óscar pronto podrán sentir la energía ‘Golden’ de forma presencial. La experiencia recreará elementos de la película en forma de espectáculo. Todas las personas interesadas pueden ingresar sus datos en una lista de espera para saber cómo comprar entradas y qué ciudades visitará la gira.

Los fans podrán registrarse en el sitio web para obtener en el futuro cercano más información sobre la gira. Las ciudades, las fechas y los detalles de venta de entradas se anunciarán más adelante este año.

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KPop Demon Hunters gira

KPop Demon Hunters se convirtió en la película más popular de Netflix hasta la fecha. El musical animado producido por Sony Pictures Animation sumó 25,4 millones de visualizaciones entre el 18 y el 24 de agosto del 2025, alcanzando un total de 236 millones de visualizaciones desde su estreno el 20 de junio. La plataforma de ‘streaming’ también destacó en su informe semestral de participación, que la película fue la más vista en su historia durante un período de seis meses. En la segunda mitad del año pasado, la película acumuló 482 millones de visualizaciones.

KPop Demon Hunters de Netflix también hizo historia al ganar dos premios Óscar, uno a la Mejor canción original y otro a la Mejor película de animación. Una secuela no llegaría antes del 2029, con Maggie Kang y Chris Appelhans nuevamente como directores y Sony Pictures Animation como productora. Si quieres tener a Rumi, Mira y Zoey más de cerca, Hot Toys vende unas altamente detalladas figuras de colección de KPop Demon Hunters.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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