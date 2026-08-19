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Ni las donas Pokémon de Krispy Kreme se salvan de los acaparadores

Intenta preservarlas durante años para revenderlas.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Pokémon se ha unido a Krispy Kreme para una colaboración que incluye seis nuevos sabores de donas, cinco de ellos inspirados en Pokémon y el sexto con forma de Poké Ball. Cualquiera pensaría que al tratarse de comida, no habrían acaparadores y revendedores intentando especular en el mercado, pero se trata de Pokémon y al parecer ni las donas se salvan de ello.

La colaboración de Pokémon x Krispy Kreme presenta a Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle y Jigglypuff. Las donas se pueden comprar individualmente o en paquetes de 12, con los seis espacios restantes ocupados por la clásica dona glaseada original de la marca. El empaque es una elegante caja de Pokémon x Krispy Kreme.

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De acuerdo con Dexerto, alguien ya vende una caja vacía por 65 dólares estadounidenses. Peor aún, otro más vende la caja con las 12 donas adentro, pero el lujo cuesta $300 USD. ¡Ah, y aparte el revendedor pide 281 dólares adicionales por el envío! Esto porque debe empacarlas en un recipiente plástico hermético que seguramente ni supera los $10 USD en realidad. Todos unos «maestros Pokémon» en los negocios de reventa.

El revendedor también promete la entrega al día siguiente. Pero en este punto la verdad ni importa, pues si alguien está dispuesto a pagar cerca de 600 dólares americanos por unas donas de Pokémon que aparte de coloridas recubiertas y la caja no tienen nada extraño, pues mejor apagamos y nos vamos bien lejos de los acaparadores.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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