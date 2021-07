Los cancelados planes de Nintendo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dieron inicio un año después de lo planeado en medio de una pandemia global y poco apoyo por parte de los asistentes locales, con justa razón. Muchas compañías no vieron con buenos ojos la realización de las justas dada la situación mundial de salud pública, incluso con patrocinadores retirando su vinculación al evento deportivo.

Con todo y esto, la ceremonia de apertura dejó ver varios guiños a los videojuegos originarios de Japón, con canciones de algunos de los videojuegos más representativos de dicho país. Escuchamos temas de Square Enix, Capcom y Sega, entre otros, pero el mayor ausente de todos fue nada más y nada menos que Nintendo. No Super Mario, no The Legend of Zelda, no Pokémon.

Esto llamó especialmente la atención ya que, por si fuera poco, durante la ceremonia de cierre de los Olímpicos de Rio 2016, Mario tuvo una importante participación junto con Doraemon y el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe. El video fue un completo regalo para los fanáticos del anime y los videojuegos, parecía solo un abrebocas de lo que veríamos en Tokio.

Por supuesto, nadie esperaba la pandemia de COVID que afectó no solo la realización de los juegos en 2020, sino toda la producción de su inauguración. Según un extenso reporte de bunshun.jp, vía VGC, la investigación dicta que la ceremonia de apertura pasó por 11 diferentes guiones en su proceso creativo antes de dar con el que el mundo vio y escuchó. Al parecer, había por lo menos tres segmentos clave planeados con Nintendo en varios puntos.

Uno de los planes, cancelado en octubre del 2020, buscaba volver a presentar la tubería verde que vimos en el cierre de Rio 2016 (video de arriba), incluso con la cantante Lady Gaga emergiendo del mismo portando un sombrero de Mario.

El mayor aspecto que involucraba a Nintendo era una secuencia inicial inspirada en «el mundo 8-bit de los videojuegos», al mejor estilo del modo retro en Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020. Shigeru Miyamoto –padre de Mario, Donkey Kong y Zelda/Link– estaba fuertemente involucrado en el proceso creativo, atendiendo reuniones semanales en Tokio durante algún tiempo.

Todo indica que Nintendo tuvo ‘sentimientos mezclados’ cuando dicho concepto fue eventualmente cortado. Esto quizás llevó a la Gran N a apartarse del todo de los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que la decisión de no licenciar su música ni la de The Pokémon Company, se dio relativamente tarde, a último minuto, por así decirlo.

Un texto con fecha del 16 de junio, afirmaba que pistas musicales de Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Pokémon estaban planeadas para sonar en la inauguración. Ninguno de esos temas se escuchó en la versión final. Nintendo declinó a comentar sobre lo sucedido, de acuerdo a Bunshun.

Como fuera el caso, no son pocos los japoneses que han manifestado su decepción con los organizadores del mayor evento deportivo a nivel global. Una controversia que solo crece cuando apuntan a los constantes aplazamientos, costos y cambios en la ceremonia de apertura. O a que el cierre de Rio fue mucho más satisfactorio.