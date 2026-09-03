No tenían la más minima idea, los dueños de los derechos de Dragon Ball desmienten el anuncio del parque en Francia

Toei Animation, el estudio titular de los derechos de la franquicia Dragon Ball, emitió un comunicado oficial en su sitio web para aclarar las recientes versiones periodísticas que daban por confirmada la apertura de un parque temático dedicado a Dragon Ball en Francia. La compañía desmintió categóricamente tener conocimiento sobre este proyecto en territorio europeo.

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¿Qué sabemos sobre las declaraciones de Toei sobre el parque de Dragon Ball?

La polémica surgió a raíz de los informes reportados por medios extranjeros sobre la reunión entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Muhammad bin Salman. En dicho encuentro se anunció un acuerdo para la construcción de tres parques de atracciones en Cergy-Pontoise, a las afueras de París, con una inversión de 6.000 millones de euros y la creación de 22.000 empleos. Diversas noticias locales aseguraron que uno de estos complejos estaría dedicado a la obra creada por Akira Toriyama, Dragon Ball.

Ante estos reportes, Toei Animation aclaró formalmente que ni la empresa ni las partes involucradas en los derechos de la obra han otorgado ningún tipo de licencia para llevar a cabo dicho proyecto en suelo francés. Asimismo, Toei sostuvo que no existe ningún hecho constatado que respalde tales informaciones. Adicionalmente, el estudio explicó que el material audiovisual y las imágenes conceptuales difundidos en las noticias corresponden al parque que fue anunciado de manera conjunta el 22 de marzo de 2024 junto a Qiddiya Investment Company, cuya edificación está programada para ejecutarse exclusivamente en Qiddiya City, Arabia Saudita. Toei puntualizó que esos recursos visuales no guardan relación alguna con lo publicado sobre Francia.

Fuente: Oricon