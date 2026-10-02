Cultura POP

Noche Electrizante Pokémon: la experiencia musical en Los Ángeles se transmitirá en vivo por Twitch y YouTube

Ritmo de la noche.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
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El universo de Pokémon se une por primera vez al de la música electrónica en Noche Electrizante Pokémon, un concierto en vivo que tendrá lugar el sábado 24 de octubre del 2026 en Los Ángeles, California. Entrenadores y entrenadoras de todo el mundo podrán conectarse a los canales oficiales de Pokémon en YouTube y Twitch para ver la transmisión en vivo y unirse a la celebración por el aniversario 30 de Pokémon desde la comodidad de su hogar.

Además, si se conectan a Twitch, podrán conseguir un Drop de Twitch, una camiseta de béisbol de Noche Electrizante Pokémon para su avatar de Pokémon GO.

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La experiencia Noche Electrizante Pokémon en Los Ángeles comenzará a partir de las 7:30 pm horario Pacífico aproximadamente.

Con este evento anunciado a comienzos de este año como parte de la campaña ‘¿Cuál es tu favorito?’, Pokémon se sube al escenario de la música electrónica global para una extraordinaria experiencia en vivo qeu continúa el 10 de noviembre en Londres. Todavía se pueden obtener las entradas para el evento de Londres. La velada, con sets únicos y efectos visuales envolventes creados exclusivamente para la Noche Electrizante Pokémon, será una fusión de música electrónica de primer nivel con una tecnología escenográfica de vanguardia y una narrativa visual única inspirada en Pokémon.

El resultado es una experiencia dinámica multisensorial diseñada para disfrutar del icónico universo de Pokémon de una forma completamente innovadora.

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PorCesar Nuñez
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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