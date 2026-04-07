Nuevas imágenes de la figura coleccionable Play Arts Shin de Tifa, basada en Final Fantasy VII Rebirth

Durante el pasado Wonder Festival Winter 2026, una de las mayores exposiciones de figuras en Japón, Square Enix reveló una nueva línea de figuras de la serie Final Fantasy. La exhibición presentó prototipos de Final Fantasy X, XII y por supuesto, Final Fantasy VII Rebirth. En aquel entonces solo pudimos ver en vitrina la versión de Play Arts Shin de Tifa Lockhart, pero ahora contamos con nuevas imágenes de HLJ para apreciar en detalle.

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Si bien Tifa ya había obtenido cuatro diferentes figuras Play Arts Kai de Final Fantasy VII Remake –aparte de otras cuatro Static Arts–, una adicional por cada vestido para conocer a Don Corneo, la secuela Rebirth tiene su propia edición de figuras, aunque los diseños no cambien significativamente. Una alta articulación y detalles acompañan a la novia no novia de Cloud, con su icónico atuendo de botas rojas, modernas medias altas, shorts, falda de pliegues, brasier deportivo y top, tirantas, guantes largos y coleta para el cabello.

Esta figura coleccionable Play Arts Shin de Tifa Lockhart inspirada en Final Fantasy VII Rebirth viene con accesorios como diferentes gestos en las manos y algo más especial aún: la flor que Cloud le regala –opcionalmente– en Final Fantasy VII Remake, que a su vez fue entregada a él por la misteriosa y amable chica florista de Midgar.

Por ahora seguimos sin fecha de lanzamiento ni precio para esta figura de Tifa, pero tan pronto lo sepamos te lo informaremos.