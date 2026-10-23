One Piece Heroines Edition vol. 2 [EB-05]: fecha de lanzamiento, líderes, cartas SP de heroínas

One Piece EB-05 Heroines Edition presenta la segunda edición del juego de cartas basado en el ‘spin-off’ escrito por Jun Esaka e ilustrado por Sayaka Suwa, con fecha de lanzamiento para el sábado 31 de octubre del 2026. Este incluye seis cartas por sobre y tiene un precio de 240 yenes, o una módica suma de $5 USD por cada uno. Sitios como VGP ofrecen una caja por elevados $320 USD, por si te interesa.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de One Piece. Seguir

Nico Robin, Leader (EB05-010)

Este segundo volumen incluye siete cartas de Líder, como la de Nico Robin (EB05-010), junto con otras seis cartas de Líder de heroínas con nuevas ilustraciones y ocho cartas SP de heroínas.

Boa Hancock, Leader (OP14-041)

Rebecca, Leader (OP15-039)

Nefertari Vivi, Leader (EB03-001)

Shirahoshi: registrada como una carta de Líder con un nuevo diseño bajo el número OP11-022.

Nami: registrada como una carta de Líder con un nuevo diseño bajo el número OP11-041, distinta a su carta SP de la colección Heroines.

Jewelry Bonney: registrada como una carta de Líder con un nuevo diseño bajo el número OP13-100.

Cartas SP de heroínas: ocho cartas especiales

Las listas de ocho tarjetas Heroines SP son: Nami OP01-016, Nico Robin EB05-016, Miss Buckingham Stussy EB05-006, Perona OP14-033, Boa Hancock ST17-004, Vinsmoke Reiju EB05-031, Gerd OP17-081 y Charlotte Pudding OP17-109. Estas se alinean con las ocho cartas especiales en el desglose de rareza de Bandai. El arte de Nami y Nico Robin SP utiliza imágenes del anime One Piece: Heroines. Los otros seis, utilizan un diseño que comparado con la portada de una revista de moda.

La página oficial japonesa del producto indica el sábado 31 de octubre de 2026 como fecha de lanzamiento, sin embargo, en el sitio oficial en inglés, el producto aparece listado para el 30 de octubre de 2026, con un precio de $5 USD por sobre.