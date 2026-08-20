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One Piece X Bob Esponja, así es el tráiler animado que da un primer vistazo a las figuras de la cajita feliz

El video promocional contó con la participación de Parker Simmons, el creador de Mao Mao: Heroes of Pure Heart.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La semana pasada conocimos, gracias a una filtración, que a Latinoamérica y otras regiones del mundo una colaboración entre One Piece y Bob Esponja. Esta alianza reúne a la tripulación de los Sombrero de Paja con los conocidos habitantes de Fondo de Bikini. Esta colaboración ya cuenta con un video promocional que incluye un corto animado y un primer vistazo a los juguetes para la Cajita Feliz de McDonald’s.

El segmento audiovisual fue animado mediante una colaboración entre Toei Animation y Paramount. El creador de Mao Mao: Heroes of Pure Heart, Parker Simmons, confirmó que él y su equipo elaboraron los storyboards para ambos estudios, los cuales realizaron la animación internamente.

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¿Qué sabemos sobre la colaboración entre One Piece y Bob Esponja que llegará a las cajitas felices de McDonalds?

Esta colaboración reúne a las dos de las franquicias animadas más conocidas al rededor del mundo en una colección de juguetes donde los personajes del Fondo de Bikini adoptan la apariencia y vestimenta de la tripulación de los Sombreros de Paja y algunos de sus enemigos más conocidos.

El lanzamiento de la colaboración entre One Piece y Bob Esponja se llevará a cabo de manera gradual durante este mes. Aunque no se ha determinado una fecha exacta para cada mercado, la lista oficial de regiones participantes confirma que la colección estará disponible en territorio latinoamericano en países como México, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, entre otros.

La colección completa tendrá de un total de 12 figuras coleccionables que combinan a los personajes de ambas sagas de la siguiente manera:

  • Bob Esponja como Luffy
  • Bob Esponja como Luffy Gear 5
  • Patricio como Zoro
  • Arenita como Nami
  • Calamardo como Sanji
  • Gary como Chopper
  • Don Cangrejo como Jinbe
  • Larry la Langosta como Franky
  • Perla como Robin
  • Plankton como Usopp
  • Sra. Puff como Big Mom
  • El Holandés Volador como Barbanegra (Marshall D. Teach)

Un detalle sumamente particular de esta distribución es que la promoción no estará disponible en Japón. Esto es un hecho inusual para la franquicia del manga creado por Eiichiro Oda, el cual acostumbra ofrecer sus experiencias o coleccionables exclusivos de manera prioritaria para el público japonés.

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Fuente: SpongeBob Movie News

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