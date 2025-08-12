Paleta Drácula 2025: Secretos del bosque prohibido sería la nueva colección de figuras

De nuevo estamos en octu… agosto, esa temporada del año en que empezamos a conocer las novedades en materia de paleta Drácula y la colección de figuras, monstruos o muñequitos que los coleccionistas y aficionados pueden esperar para este 2025. Es el séptimo año desde que la paleta Drácula regresó en su trigésimo aniversario con una colección temática. Esta nueva colección se une a la celebración de 30 años (2019), Monstruos del mundo (2020), Refugios tenebrosos (2021), Monstruos del futuro (2022), Monstruos marinos (2023) y Viajando en el Dracuverso (2024).

Según el corresponsal del grupo Muñequitos Yupi, de donde vienen estas presuntas capturas de paleta Drácula 2025, tuvo que literalmente escarbar en la basura para obtener la información y no podemos juzgarlo, simplemente comprenderlo como gestores del oficio periodístico. Claro, si es que acaso es cierta la afirmación. El caso es que según las fotografías rescatadas del averno, la colección de paleta Drácula 2025 llevaría por nombre: Secretos del bosque prohibido.

Tiene un poco de sentido que después de visitar el futuro, el fondo del mar y un multiverso de Dráculas, el príncipe de los vampiros se decante por un tema algo más básico, terrestre y natural. Suponemos que los que desean mitos y leyendas colombianas en las figuras de paleta Drácula seguirán esperando por un buen tiempo.

¿Cuándo sale a la venta la paleta Drácula en 2025?

En 2025, si seguimos viendo patrones del año anterior, la paleta Drácula se comenzaría a vender a finales de agosto. Por tradición, la paleta Drácula se pone a la venta a partir de los primeros días de septiembre. De manera progresiva llega a las diferentes ciudades de Colombia.

¿Cuál es la colección de monstruos de paleta Drácula para 2025?

La colección de monstruos de paleta Drácula para 2025 llevaría por nombre Secretos del bosque prohibido. El viaje por el multiverso de Drácula lo llevaría a un lugar recóndito donde se ocultan terrores inimaginables. Es posible que veamos criaturas completamente nuevas o algunas basadas en monstruos de pasadas colecciones.

¿Cuántas son las figuras o muñecos de Secretos del bosque prohibido de paleta Drácula?

Por el momento desconocemos cuántas son las figuras o muñecos de Secretos del bosque prohibido de paleta Drácula. Posiblemente se traten de 20 figuras como en 2022 y 2024. Los colores podrían llegar hasta nueve repitiendo la tradición, pero desconocemos también si vendrían con accesorios como los de Viajando en el Dracuverso. En 2023 fueron 21 monstruos porque Drácula contaba con dos versiones diferentes.

¿Cuánto cuesta la paleta Drácula en 2025?

Cada unidad de paleta Drácula tiene un precio de $4.500 pesos colombianos. El paquete de seis paletas Drácula tiene un precio de $27.000 pesos colombianos. El litro de helado tradicional Drácula tiene un precio de $31.900 pesos colombianos y en 2024 venía con unos colmillos entre seis motivos disponibles. Igualmente hay chocolatinas, bombones (ataúdes), galleta Drácula y Drácuwafer. Además de una malteada Drácula exclusiva de El Corral. No nos extrañaría que en 2025 anunciaran nuevos productos comestibles de Drácula.