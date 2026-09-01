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Paleta Drácula 2026: Secretos del pasillo mutante es la colección de figuras para este año

Estos mutantes no tienen un profesor Drácula.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Como cada año desde los últimos ocho y después de otras décadas, la paleta Drácula regresa antes de siquiera dar inicio la temporada de Halloween, exactamente en septiembre. En 2026, la colección de figuras lleva por nombre Secretos del pasillo mutante. Esta temática llega 30 años exactos después de la colección de 1996 denominada Monstruos mutantes, por lo que indirectamente es una celebración a tres décadas de mutaciones allegadas a Drácula.

Esta nueva colección de paleta Drácula se une a la celebración de 30 años (2019)Monstruos del mundo (2020)Refugios tenebrosos (2021)Monstruos del futuro (2022)Monstruos marinos (2023)Viajando en el Dracuverso (2024) y Secretos del bosque prohibido (2025).

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¿Cuál es la colección de monstruos de paleta Drácula para 2026?

En 2026, Drácula sigue descansando de su viaje temporal y multiversal que lo llevó hacia el futuro, al fondo del mar y a conocer múltiples variantes suyas. Tras aventurarse por el bosque prohibido y la influencia de la luna verde cerca a su castillo, es hora de recorrer uno de los pasajes del mismo con criaturas mutantes desconocidas y no menos terroríficas, en la colección de monstruos de Secretos del pasillo mutante.

Imagen vía Facebook.

¿Cuántas son las figuras o muñecos de Secretos del pasillo mutante de paleta Drácula?

Finalmente conocemos cuántas son las figuras o muñecos de Secretos del pasillo mutante de paleta Drácula, pues se trata de 20 figuras en 2026 con un notorio uso de IA generativa. Próximamente compartiremos el listado completo.

¿Cuánto cuesta la paleta y chocolatinas Drácula en 2026?

Cada unidad de paleta Drácula tiene un precio de $5.500 pesos colombianos. De acuerdo con Novaventa, el pack de seis paletas viene en tres diseños coleccionables para armar un juego de pares por un precio de $33.000. El tarro reutilizable Drácula de 350 g está disponible en rosado, amarillo o azul por $29.900. Dos chocolatinas Drácula cuestan $6.600. La bolsa de Ataúdes Drácula contiene 20 unidades e incluye coleccionable por un precio de $14.500.

La paleta Drácula, el tarro de helado y chocolatinas se pueden conseguir en todos los almacenes de cadena, supermercados, heladerías y droguerías en territorio colombiano.

🧛🏼‍♂️

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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