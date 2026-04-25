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Persona 5 Royal es la nueva colaboración de las tiendas Miniso con figuras de los Ladrones Fantasma y una variedad de accesorios decorativos

Toma todo tu dinero.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Las tiendas Miniso repartidas a nivel global ya han tenido colaboraciones de ‘merchandising’ con propiedades intelectuales como Minecraft, Hello Kitty, One Piece y Harry Potter. Los Ladrones Fantasma de Persona 5 Royal no dejan esquina del mundo sin pisar y ahora invaden las tiendas Miniso comenzando por China. Entre los productos enlistados se pueden ver minifiguras estilo ‘chibi’, letreros, portavasos, mousepad y muchos accesorios decorativos más. Por ahora no estamos seguros si esta colaboración saldrá del continente asiático, pero dada la popularidad de Persona 5 Royal a nivel mundial, podríamos asegurar que así será.

Estas minifiguras estilo ‘chibi’ tienen a todos los Ladrones Fantasma en tiernas formas para decorar el cuarto, la oficina y hasta las pantallas.

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Llaveros de peluche, un peluche más grande de Joker, otro de Morgana y un mayor cojín de la minina.

Pines con los rostros de los Ladrones Fantasma.

Decorativos estilo tiquetes de teatro.

Efigies de los Ladrones Fantasma.

Mousepad grande de Joker y los Ladrones Fantasma.

Letreros para pared de Persona 5 Royal.

Portavasos de Persona 5 Royal.

Discos decorativos estilo vinilos.

Llaveros de peluche con las cabezas de los Ladrones Fantasma.

Panel decorativo de vidrio con aparentemente pines.

Acrílicos de los Ladrones Fantasma y sus Personas.

Persona 5 Royal está disponible en todas las plataformas de anterior y actual generación, retrocompatible en Switch 2.

🎭

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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