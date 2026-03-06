Pikachu ‘gordito’ monocromático o «Chonkychu» sí llegará a los Pokémon Center de Occidente

Durante el año nuevo, The Pokémon Company reveló una animación del Pikachu ‘gordito’ original, cariñosamente llamado «chonky» Pikachu por los fanáticos –o «Chonkychu»–, jugando con una Pokébola. Esto para iniciar la celebración por los 30 años de la franquicia desde su salida en Japón. Este Pikachu representa al ‘sprite’ original de Pokémon Red / Green / Blue, juegos desarrollados para el Game Boy original monocromático, pero también compatibles con las paletas de colores del periférico Super Game Boy para SNES y la consola portátil Game Boy Color.

Pikachu en Pokémon Red / Green japoneses.

Con el lanzamiento de Pokémon Blue en Japón, Game Freak incluyó diferentes ‘sprites’ y muchos de ellos son cuestionables hasta el día de hoy por su rareza. Estos fueron los que llegaron con las versiones internacionales de Pokémon Red / Blue. Pokémon Yellow recibió nuevos ‘sprites’ y son considerados los definitivos de Game Boy.

Pikachu en Pokémon Blue japonés, Red / Blue internacionales.

Aquel Pikachu monocromático fue uno de los diseños elegidos por The Pokémon Company para la multitud de ‘merchandising’ por el aniversario 30 de Pokémon. Lamentablemente la gran mayoría de esto no llegará a Occidente, pero el amplio cariño de los fanáticos hacia el ‘sprite’ de «Chonkychu» les hizo reconsiderar el peluche y traerlo al continente.

Este peluche de Pikachu de 1996, exclusivo de Pokémon Center, vendrá en formato mediano y uno más pequeño como llavero.

Por ahora no mucha más mercancía ha sido confirmada para Occidente. Por ejemplo el diorama del St. Anne sería una gran adición, incluso los llaveros con las portadas de todos los juegos de Pokémon.

Claramente entendemos que la mascota de la franquicia sea la que más énfasis reciba en esta celebración que, según la compañía, durará todo el 2026. Así que pendientes de más sorpresas de Pokémon.