Pokémon: concurso de ilustraciones para el juego de cartas descalifica a usuarios de IA

La escena competitiva de Pokémon siempre está susceptible a participantes que se quieren aprovechar de las trampas. Si no son jugadores que prefieren ‘hackear’ sus Pokémon a entrenarlos —porque les da mucha pereza «grindear» la crianza en un juego cuyo núcleo es ese–, entonces son personas que en lugar de dibujar usan una IA. En un reciente concurso de ilustración organizado por The Pokémon Company para el juego de cartas coleccionables, varios participantes fueron acusados de usar imágenes generadas por IA. Aquellos que no entendieron el reglamento del concurso fueron debidamente descalificados.

El uso de inteligencia artificial para generar textos, imágenes y videos se ha disparado en los últimos meses. Estos programas utilizan materiales ajenos y así infringen cientos y miles de propiedades intelectuales registradas legalmente. Sin una sola retribución económica a las fuentes. La poca legislación al respecto facilita la infracción de derechos, así que es un tema en constante debate.

Que en un concurso de ilustraciones se les diera libertad a personajes que no utilizan sus talentos para dibujar sino programas, sería inadmisible. Por dicha razón, The Pokémon Company publicó un comunicado oficial manifestando su apoyo a la integridad en su concurso. Así mismo, selectos participantes que violaron el reglamento entre los 300 finalistas, se expulsaron efectivamente de la competencia.

Somos conscientes de que algunos participantes seleccionados entre los 300 finalistas principales del Concurso de Ilustración de JCC Pokémon 2024 han violado las reglas oficiales del concurso. Como resultado, los participantes que infrinjan las reglas han sido descalificados del concurso. Además, pronto se seleccionarán artistas adicionales que participarán en el concurso para estar entre los 300 finalistas. Estamos comprometidos a defender la integridad del Concurso de Ilustración de JCC Pokémon y apreciamos el apoyo continuo de los fanáticos mientras celebramos las habilidades artísticas de la talentosa comunidad Pokémon». The Pokémon Company vía Twitter

De acuerdo con reportes publicados una semana antes del comunicado oficial, múltiples ilustraciones entre los 300 finalistas calificaron como culpables por el uso de IA. Otra infracción recurrente fue el uso de variadas ilustraciones con diferentes nombres por parte de una sola persona. Selectos participantes usaron este método para asegurarse avanzar en el concurso de manera engañosa.