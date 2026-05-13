Pokémon Deluxe Character Guide, un brillante libro guía definitivo que cubre de la región Kanto a Paldea con páginas y cubierta en alta calidad

Por Cesar Nuñez
Pokémon ha deleitado a los fanáticos desde que estas increíbles y únicas criaturas se presentaron en los primeros videojuegos Red / Green en 1996. Libros al respecto han habido muchos, pero ahora la editorial Pikachu Press presenta una enciclopedia definitiva de lujo con los más de mil Pokémon hasta la fecha. Esta exclusiva caja de edición limitada incluye el elegante libro de tapa dura para coleccionistas, junto con artículos extra de gran valor. Pokémon Deluxe Character Guide (Guía de Personajes Deluxe de Pokémon) ofrece información exclusiva sobre todos los Pokémon conocidos, además de un prólogo escrito por el presidente y director ejecutivo de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara.

Sumérgete en esta completa guía de 336 páginas sobre los personajes Pokémon de todas las regiones y plataformas, desde Kanto –donde todo comenzó– hasta Paldea –la última región antes del próximo Pokémon Viento / Ola. La Pokémon Deluxe Character Guide (Guía de Personajes Deluxe de Pokémon) abarca animación, videojuegos, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC) y mucho más.

Aprende detalles y descubre datos sobre más de 1000 Pokémon, con los Pokémon más destacados resaltados a lo largo de la guía. Organizada por región, esta sigue el orden de la Pokédex Nacional. Arrancando desde Bulbasaur (#0001) hasta Pecharunt (#1025), todos están aquí.

La caja de coleccionista de lujo, de alta gama y con múltiples capas, rinde homenaje a la marca Pokémon en sus 30 años. La caja incluye cierre magnético para mantener su contenido seguro, detalles con relieve metalizado y troquelados para una sensación verdaderamente prémium.

La caja de edición limitada de la Pokémon Deluxe Character Guide (Guía de Personajes Deluxe de Pokémon) incluye:

  • Certificado de autenticidad en un sobre personalizado con Pikachu.
  • Dos láminas coleccionables de videojuegos impresas en papel artístico de alta calidad y presentadas en una carpeta única inspirada en videojuegos.
  • Dos láminas coleccionables de animación presentadas en una carpeta única inspirada en animación.
  • Tapete de juego exclusivo premium del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (61 x 35,5 cm) con Pikachu y más de 130 Pokémon.

Esta edición especial tiene un precio de $200 USD y se puede adquirir a través de Amazon, Barnes & Noble y otras librerías a nivel global.

Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
