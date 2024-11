Pokémon Gold / Silver celebra 25 años en Japón con fabulosa mercancía

El 21 de noviembre de 1999 y más de tres años después de las versiones Red / Green, Game Freak finalmente lanzaba en Japón las secuelas Pokémon Gold / Silver. No solo enviaba a los jugadores a la nueva región Johto, sino que añadía 100 Pokémon más para un total de 251. Como si fuera poco y además de las mejoras en calidad de vida, animaciones y colores, era posible viajar de nuevo a la región Kanto –pese a algunos recortes necesarios–. Además de los ‘remakes’ para DS que los mejoraron aún más, no han habido otros RPG de Pokémon con tanto contenido como Gold / Silver.

Celebrando el aniversario 25 de este par de estimados juegos, The Pokémon Company prepara mercancía exclusiva para Japón con productos temáticos de las versiones Pokémon Gold / Silver. Es una de esas ocasiones en las que lamentamos que no lleguen directamente a Occidente, pues suponemos que no durarán mucho tiempo disponibles en el lejano Oriente.

Entre la mercancía de celebración de Pokémon Gold / Silver, encontramos peluches de Ho-Oh y Lugia, chaquetas doradas y plateadas, bolsos, llaveros, calcomanías, platos, sujetalibros, corrector líquido, tazas y mucho más. Para decorar el hogar de todo fanático legendario de Pokémon. Se pueden adquirir a partir del mismo 21 de noviembre a través del sitio japonés de Centro Pokémon. O el 23 del mismo mes de forma presencial, si tienes la fortuna de estar en Japón para entonces. Puedes recurrir a sitios de compras en línea con envío internacional, pero sugerimos apurarte porque como suele pasar con Pokémon, todo se vende a velocidad de Pikachu.