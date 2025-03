Pokémon JCC Aventuras Compartidas: estrenamos la primera colección de cartas localizadas en español latino

Después de cerca de tres décadas, The Pokémon Company International ha atendido a las peticiones de los fanáticos de Pokémon en Latinoamérica. Oficialmente, los juegos principales verán su primera entrega con opción de español latino a partir de Leyendas Pokémon: Z-A. En cuanto a móviles, Pokémon GO también había implementado desde mayo del 2024 la posibilidad de jugar en el español de la región. El juego de cartas coleccionables de Pokémon o JCC no se podía quedar atrás, así que desde comienzos del año sabíamos que también empezaríamos a ver las cartas físicas localizadas para Latinoamérica. Aventuras Compartidas es el nombre del primer set del JCC Pokémon en español latino y en GamerFocus tuvimos la primicia para Colombia de abrir los primeros sobres y hacer su respectivo ‘unboxing’ (sí, es un término en inglés pero lo bastante conocido).

El título completo de esta expansión del JCC Pokémon es Escarlata y Púrpura – Aventuras Compartidas, que sale al mercado el 28 de marzo del 2025. Los Pokémon de entrenadores regresan al JCC Pokémon en Aventuras Compartidas, tal como se reveló en el Campeonato Mundial Pokémon 2024. Los jugadores pueden encontrarse con diversos entrenadores en cartas con Rara Ilustración, Rara Ultra, Rara Ilustración Especial y Rara Híper. Uno de los introducidos –y portada de la caja de entrenador élite– es el Zoroark ex de N, el Clefairy ex de Lillie, el Bellibolt ex de e-Nigma y el Zacian ex de Paul.

Caja de entrenador élite y sobres de refuerzo

Por obvias razones, la caja de entrenador élite del JCC Pokémon: Escarlata y Púrpura – Aventuras Compartidas es la más completa de todas, pues contiene nueve sobres de refuerzo y la carta holográfica de arte completo con el Zorua de N, como se le conoce desde el intro de Pokémon Black / White. Además de 65 fundas para cartas, encontramos seis dados de contadores de daño, un dado equivalente a lanzamiento de moneda y dos marcadores de estado (quemadura, veneno). Todos los materiales son debidamente localizados al español latino, eso incluye movimientos en las cartas, nombres de personajes y lugares, guía de juego y energías. Cada sobre viene con un código para ingresar en JCC Pokémon Live –importante recordar que es independiente a TCG Pocket–.

La caja con sobres de refuerzo contiene además una carta promocional sellada, con arte de Rara Ilustración. En este caso y como corresponde, el legendario Reshiram con el entrenador N sobre su lomo. Del mismo modo, la caja de entrenador élite viene con el Zorua de N, ambas cartas ampliamente coleccionables y que refuerzan la importancia de Black / White en esta expansión de Aventuras Compartidas. No menos importante, el Castillo de N es otro de los que hace aparición.

En la caja menor del JCC Pokémon: Escarlata y Púrpura – Aventuras Compartidas solo encontramos seis sobres de refuerzo, sin carta promocional. Una opción económica y recomendable para mejorar las barajas.

Además de Zorua y Reshiram, obtuvimos el Zoroark ex de N en los sobres de refuerzo –a pesar de la confusión en el video al no observar bien desde la pantalla la silueta de N al fondo– como parte de las cartas Pokémon de entrenadores famosos. Asimismo, el legendario Zacian de Galar como parte del equipo de Paul en la historia de los juegos Sword / Shield. Estas son cartas de Rara Ilustración Especial, holográficas y con mayores destellos en el caso de Zacian.

Cómo son las cartas Pokémon de Escarlata y Púrpura – Aventuras Compartidas

En la localización al español latino la mayor diferencia son los movimientos que cambian su titulación. Para el castellano muchas veces los traducían directamente del inglés, pero es importante un contexto al momento de adaptar a la región los diferentes ataques. En las variantes de las cartas, podemos observar símbolos de los respectivos tipos y un estilo «pseudoholográfico» en varias de ellas. Particularmente vistoso en la colección de cartas de Escarlata y Púrpura pero no limitado a la región de Paldea.

Movimientos como Ataque rápido se mantienen, puesto que no necesitan un cambio drástico.

Otros como Salpicalluvia, Acualavado, Octopaliza y el propio Atactrueno de Pikachu, hacen juego de palabras para brindar su debido significado en español latino.

Las cartas de partidario (o entrenador), como es costumbre, también cuentan con variantes que cambian el arte principal en hasta tres diferentes o integran los mencionados retoques estéticos al diseño.

Las cartas de diseño estándar con borde holográfico suelen contarse aparte a las que portan en su diseño los símbolos designados por cada tipo.

Pokémon como Ludicolo mantienen su inspiración brasilera (Samba vital). Mientras que lugares como pueblos y ciudades conservan sus nombres dados en castellano (Pueblo Yarda).

Sabemos que puede parecer un pequeño paso para Pokémon en general la inclusión del español de Latinoamérica, pero en realidad se trata de un gran salto para todos los países que la conforman. Aún cuando incluso dentro del español latinoamericano abunden las diferencias en terminología, México ha demostrado que puede hacer un trabajo decente en localización. Pero no ignoramos al elefante en la habitación –o más bien la región–: Brasil. Muchos habitantes del país más grande de Latinoamérica se mostraron indignados por la ausencia oficial de portugués en Pokémon, tras el anuncio de español latino para los videojuegos en el pasado Pokémon Presents.

No podemos negar que puede ser molesto, porque ya hemos experimentado lo que debíamos conformarnos en el pasado con el español europeo. Sin embargo, poner la queja a costa de un logro de todos los países latinos de habla hispana deja un sentimiento amargo. De corazón esperamos que The Pokémon Company International planee la integración del portugués en un futuro no muy lejano. Por el momento, podemos celebrar que en Latinoamérica, el mundo Pokémon ya habla español aparte del ‘anime’, comenzando con el juego de cartas coleccionables y la expansión Escarlata y Púrpura – Aventuras Compartidas.