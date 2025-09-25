Cultura POP

Pokémon x CMLL: fecha, hora, peleas, cómo ver el evento de lucha libre en vivo y la carta exclusiva del TCG

¡Hawlucha! ¡Hurancanrrana!

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Pokémon se han unido para realizar un evento muy especial. A continuación les diremos todo lo que sabemos sobre las peleas de lucha libre del Team Hawlucha contra el Team Machamp: la fecha y hora de este evento ‘crossover’ de Pokémon con el CMLL, qué luchadores participarán y cómo podremos verlo en vivo.

El evento se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre de 2025 a las siguientes horas:

  • México: 7:00 pm.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 10:00 p.m.

Este evento de lucha libre de Pokémon y la CMLL será transmitido gratis en los canales oficiales de ambas compañías. Pueden verlo en vivo en los siguientes enlaces:

También lo incluimos a continuación para que puedan verlo sin salir de GamerFocus:

Todas las peleas serán de relevos (dos contra dos) y relevos australianos (tres contra tres) entre los equipos Team Hawlucha (técnicos, ‘babyfaces’) y Team Machamp (rudos, ‘heels’). Los enfrentamientos programados son los siguientes:

  • Futuro & Max Star vs Felino Jr. & Stuka Jr.
  • Kira, Catalina, Skadi vs Candela, Persephone, Reyna Isis
  • Dulce Gardenia, Fuego, Templario vs Ángel de Oro, Los Villanos
  • Máscara Dorada, Místico, Titán vs Cavernario, Hechicero, Volador

Los fanáticos de la lucha libre sabemos que esta es una ‘card’ llena de estrellas que vale la pena ver. La pelea que más nos llama la atención es la última, que tiene a grandes nombres como Místico —que recientemente recuperó el título de campeón de la CMLL de manos del estadounidense Maxwell Jacob Friedman— y Máscara Dorada —que el sábado 20 tuvo una fantástica pelea contra los japoneses Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita en el evento All Out de AEW.

Los fanáticos que asistan a este evento de lucha libre recibirán dos regalos:

  • Carta exclusiva de Hawlucha para el TCG
  • Medalla exclusiva para Pokémon Home

Más de Pokémon en GamerFocus

 The Pokémon Company se pronuncia frente a video…
Leyendas Pokémon: Z-A se destapa en nuestra nueva…
15 años de Pokémon Black/White, ¿debemos resignarnos a…
¿Pokopia? Hice mi propio Animal Crossing de Pokémon…
¡Megaevolución liberada! Este es nuestro unboxing de la…
Las megapiedras de Greninja, Delphox y Chesnaught se…
Todos los juegos de la presentación de Xbox en Tokyo Game Show 2025
Yu-Gi-Oh! TCG Genesys: esta es la primera actualización de balance al sistema de puntos
The Pokémon Company se pronuncia frente a video «meme» publicado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que incluye imágenes y música del anime
Todos los juegos y anuncios de PlayStation en el State of Play de septiembre 2025
Leyendas Pokémon: Z-A se destapa en nuestra nueva prueba de todas sus mecánicas
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Fox Hunt, el multijugador de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, ya tiene fecha de lanzamiento
No hay comentarios

Lo último

Fox Hunt, el multijugador de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, ya tiene fecha de lanzamiento
Videojuegos
Un tráiler y nuevos detalles del juego móvil Monster Hunter Outlanders fueron revelados en TGS 2025, abren inscripciones a la beta cerrada
Videojuegos
Fecha, equipos y calendario del torneo VCT Ascension Americas 2025 de Valorant
Esports
Ghost of Yotei – Reseña