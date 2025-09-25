Pokémon x CMLL: fecha, hora, peleas, cómo ver el evento de lucha libre en vivo y la carta exclusiva del TCG

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Pokémon se han unido para realizar un evento muy especial. A continuación les diremos todo lo que sabemos sobre las peleas de lucha libre del Team Hawlucha contra el Team Machamp: la fecha y hora de este evento ‘crossover’ de Pokémon con el CMLL, qué luchadores participarán y cómo podremos verlo en vivo.

El evento se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre de 2025 a las siguientes horas:

México : 7:00 pm.

: 7:00 pm. Colombia, Perú, Ecuador : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Argentina, Chile: 10:00 p.m.

Este evento de lucha libre de Pokémon y la CMLL será transmitido gratis en los canales oficiales de ambas compañías. Pueden verlo en vivo en los siguientes enlaces:

Todas las peleas serán de relevos (dos contra dos) y relevos australianos (tres contra tres) entre los equipos Team Hawlucha (técnicos, ‘babyfaces’) y Team Machamp (rudos, ‘heels’). Los enfrentamientos programados son los siguientes:

Futuro & Max Star vs Felino Jr. & Stuka Jr.

Kira, Catalina, Skadi vs Candela, Persephone, Reyna Isis

Dulce Gardenia, Fuego, Templario vs Ángel de Oro, Los Villanos

Máscara Dorada, Místico, Titán vs Cavernario, Hechicero, Volador

Los fanáticos de la lucha libre sabemos que esta es una ‘card’ llena de estrellas que vale la pena ver. La pelea que más nos llama la atención es la última, que tiene a grandes nombres como Místico —que recientemente recuperó el título de campeón de la CMLL de manos del estadounidense Maxwell Jacob Friedman— y Máscara Dorada —que el sábado 20 tuvo una fantástica pelea contra los japoneses Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita en el evento All Out de AEW.

Los fanáticos que asistan a este evento de lucha libre recibirán dos regalos: