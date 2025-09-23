Cultura POP

Pokémon y lucha libre CMLL: fecha, hora, peleas y cómo ver el evento en vivo por Internet

¡Hawlucha! ¡Hurancanrrana!

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 3 min

A finales de agosto, junto a la revelación de la Megaevolución de Hawlucha, The Pokémon Company anunció una inesperada colaboración junto al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) para realizar un evento muy especial. A continuación les diremos todo lo que sabemos sobre las peleas de lucha libre del Team Hawlucha contra el Team Machamp: la fecha y hora de este evento ‘crossover’ de Pokémon con el CMLL, qué luchadores participarán y cómo podremos verlo en vivo.

Para empezar, el evento se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre de 2025 a las siguientes horas:

  • México: 7:00 pm.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 10:00 p.m.

Todas las peleas serán de relevos (dos contra dos) y relevos australianos (tres contra tres) entre los equipos Team Hawlucha (técnicos, ‘babyfaces’) y Team Machamp (rudos, ‘heels’). Los enfrentamientos programados son los siguientes:

  • Futuro & Max Star vs Felino Jr. & Stuka Jr.
  • Kira, Catalina, Skadi vs Candela, Persephone, Reyna Isis
  • Dulce Gardenia, Fuego, Templario vs Ángel de Oro, Los Villanos
  • Máscara Dorada, Místico, Titán vs Cavernario, Hechicero, Volador

Los fanáticos de la lucha libre sabemos que esta es una ‘card’ llena de estrellas que vale la pena ver. La pelea que más nos llama la atención es la última, que tiene a grandes nombres como Místico —que recientemente recuperó el título de campeón de la CMLL de manos del estadounidense Maxwell Jacob Friedman— y Máscara Dorada —que el sábado 20 tuvo una fantástica pelea contra los japoneses Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita en el evento All Out de AEW.

Aunque no ha sido confirmado oficialmente la publicación luchablog dice que el evento de lucha libre de Pokémon y la CMLL será transmitido gratis en los canales oficiales de ambas compañías. Trataremos de confirmarlo a tiempo, pero sí es así, podremos ver las peleas en los siguientes canales:

Si lo que quieren es verlo en persona, vayan comprando los boletos para ir a la Arena México en Ciudad de México… si es que no se han agotado aún.

Actualizaremos esta nota a medida que tengamos más información sobre el evento.

Más de Pokémon en GamerFocus

 15 años de Pokémon Black/White, ¿debemos resignarnos a…
¿Pokopia? Hice mi propio Animal Crossing de Pokémon…
¡Megaevolución liberada! Este es nuestro unboxing de la…
Las megapiedras de Greninja, Delphox y Chesnaught se…
Se pone de cabeza, tiene tentáculos y es…
El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon presenta la…
¿Cómo se juega a “Genesys”, el nuevo formato del TCG de Yu-Gi-Oh!?
Daft Punk en Fortnite: fecha y hora del evento, skins y más objetos
Nintendo of America habla sobre su situación con contratistas de servicio al cliente
GTA tendrá una clase de historia en la Universidad de Tennessee, pero es un estudio serio a Estados Unidos, no a los juegos
Ada Wong y Claire Redfield se unen a la colaboración de Resident Evil con Nikke
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Primer tráiler y detalles de Death Stranding Mosquito, la película anime basada en el juego de Hideo Kojima
Siguiente artículo Tráiler de jugabilidad y nuevos detalles de Ananta, el «GTA anime»
No hay comentarios

Lo último

Tráiler de jugabilidad y nuevos detalles de Ananta, el «GTA anime»
Videojuegos
Primer tráiler y detalles de Death Stranding Mosquito, la película anime basada en el juego de Hideo Kojima
Anime y Manga
Así es OD ‘KNOCK’, el sucesor espiritual de PT de Kojima Productions y Xbox Studios
Videojuegos
El manga Sakamoto Days tendrá un live action y ya sabemos quién es el actor principal
Cine y TV