Pokémon Pinball ya no son solo tres videojuegos clásicos, sino una máquina real de Stern

Aunque ya teníamos Pokémon Pinball en casa gracias a las versiones para Game Boy/Color, Pokémon mini y Game Boy Advance –también un cancelado juego para Nintendo DS–, esta es la primera vez que vemos máquinas reales con la misma temática. Stern Pinball Inc. se asoció con The Pokémon Company para crear la primera máquina de pinball con la marca Pokémon y un homenaje a sus inicios.

Pokémon Pinball de Stern cuenta con varias funciones de alta tecnología, como la posibilidad de atrapar Pokémon mientras juegas y guardar tu progreso en una Pokédex en tu teléfono, varios juguetes interactivos como un Pikachu animatrónico y una pantalla HD con gran parte de material del ‘anime’. Pokémon Pinball de Stern estará disponible en los próximos meses.

The Pokémon Company colaboró ​​estrechamente con Stern para asegurarse de que Pokémon estuviera representado a la perfección. El arte se centra en los Pokémon de la región de Kanto, los primeros 151 Pokémon de la primera generación introducidos en Pokémon Red / Blue. El juego comienza con los Pokémon iniciales disponibles para los combates. Las figuras decorativas y el arte son el resultado de una cuidadosa colaboración.

«No dibujamos nada, básicamente compusimos el material [de The Pokémon Company]… Son muy particulares. El grosor de las líneas, los colores y las escalas relativas de los personajes se sometieron a un escrutinio minucioso», explica el programador principal Tanio Klyce.

El monitor en el cristal de atrás reproduce clips de ‘anime’ de las temporadas 10 a 25. Por ejemplo, si pulsas la rampa correcta varias veces, puedes iniciar el modo Pikachu vs. Raichu, donde se muestran escenas de batalla del ‘anime’ mientras juegas en el modo multibola. Los altavoces reproducen a todo volumen la canción principal de Pokémon y se escuchan las burlas de Meowth del ‘anime’. El actor de voz de Giovanni incluso grabó menciones personalizadas para ciertos modos. Más adelante en el juego, hay Rivales regionales, incluso Batallas de gimnasio y una Batalla maestra definitiva contra Giovanni.

«Tenemos Pokémon de todas las generaciones en el juego… En el lanzamiento, tenemos 182 que puedes descubrir y capturar. Pero vienen más». Al acercarte a una máquina de pinball Stern, puedes iniciar sesión con un código QR en la aplicación Stern Insider Connected instalada en tu teléfono. Una vez hecho esto, podrás seguir tus puntuaciones, desbloquear logros y, en Pokémon Pinball, añadirlos a tu Pokédex.

Modelo Premium.

A medida que descubras nuevos Pokémon, se irá llenando una sección especial de la Pokédex en la app Insider Connected. Stern podría entonces publicar una actualización que añada más Pokémon a la lista de Pokémon disponibles en la máquina y ampliar la Pokédex. Atrapar Pokémon significa acertar a cualquier objetivo o disparar para llenar un medidor; los parachoques son «hierba alta» que llenan el medidor de captura rápidamente. Después, aparecerá un Pokémon aleatorio. Estos se basan en el bioma en el que te encuentres, y juegas en orden: Bosque, Lago, Montaña, Desierto. En este punto, tienes que disparar un disparo morado intermitente para revelar el Pokémon en la Pokédex. Luego, tienes que disparar la Pokéball para capturarlo. Esto no solo añade el Pokémon a tu Pokédex, sino que también desbloquea una batalla.

Modelo Limited Edition.

No eliges a tus Pokémon iniciales. Al empezar una partida, tienes un equipo de cuatro: Squirtle, Pikachu, Charmander y Bulbasaur. Una vez que empiezas una batalla disparando a la pala de la derecha, debes apuntar a los disparos iluminados que te guiarán en la batalla, con cada lámpara enviándote por una rampa, alrededor de un bucle o hacia un objetivo. El primer Pokémon que se despliega automáticamente en la batalla es Bulbasaur, y los disparos morados para los ataques de veneno y los verdes para los ataques de planta están iluminados. Si te demoras, el adversario te atacará.

Aunque no vienen en versiones Roja, Verde, Azul o Amarilla, sí hay diferentes versiones del Pokémon Pinball de Stern disponibles. Las versiones Premium y Limited Edition se envían con un juguete animatrónico de Pikachu que se tambalea, un juguete interactivo de Pokéball que arrebata el pinball y lo oculta de la vista, y un imán que lanza el pinball debajo del juguete Meowth Balloon. Estas versiones también tienen rampas de metal y una rampa de remolino izquierda más complicada.

El primero es el modelo Pro y más «económico».

La versión Limited Edition –serie limitada de 750 máquinas– tiene iluminación adicional, «armadura» de color (el revestimiento de metal y las patas del gabinete) y su propio esquema de arte personalizado. La versión Pro está un poco despojada con un juguete no interactivo de Pikachu y Pokéball y sin imán, pero se parece mucho a los otros modelos en apariencia y también presenta el Meowth Balloon que se lanza por el campo de juego para un objetivo fácil (y una multibola fácil). Otras máquinas Stern tienen diferencias mucho más llamativas entre sus modelos.

Pokémon Pinball es producto de uno de los diseñadores más recientes de Stern, Jack Danger, y de George Gomez, quien trabajó en clásicos como El señor de los anillos y Monster Bash. Pokémon y el pinball tienen algo en común: cualquiera puede jugar, pero pocos pueden convertirse en maestros. El precio de venta sugerido de Pokémon Pinball de Stern por el modelo Pro es de $6,999 USD, el Premium de $9,699 USD y Limited Edition de $12,999 USD, por lo que no es un producto para el consumo masivo sino principalmente para salones recreativos o bolsillos pokefanáticos prominentes.

Fuente: IGN