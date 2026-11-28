El lanzamiento de Pokémon Viento / Ola para Nintendo Switch 2 aún está lejos, posiblemente a un año de distancia siguiendo la tradición, pero ya se han anunciado los primeros peluches basados ​​en estos juegos, con diseños de Browt, Pombon y Gecqua. Los tres estarán a la venta en los Pokémon Center de Japón. Lo más llamativo es que los peluches de Browt, Pombon y Gecqua, inspirados en Pokémon Viento / Ola, estarán disponibles a partir del 5 de diciembre del 2026. Si, mucho antes que los juegos.

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Browt, el Pokémon Polluelo Polloporoto, rebosa energía y realiza la fotosíntesis gracias a las hojas que tiene en la frente. Pombon, el Pokémon Perrito, es un ser cándido y amistoso; la zona bajo su garganta emite un tenue resplandor, provocado por un órgano generador de calor situado en sus pulmones. Por su parte, Gecqua, el Pokémon Acuageco, destaca por su gran inteligencia, se mueve con astucia y lanza esferas de agua elásticas desde su cola.

No tenemos mucha información oficial de Pokémon Viento / Ola para Switch 2, pero en mayo conocimos su tema musical principal grabado por la Orquesta Sinfónica de Tokio. Reportes extraoficiales señalan que estos juegos de Game Freak podrían tener hasta 300 criaturas nuevas en la nueva región inspirada en el Sudeste Asiático.

Si bien las formas son un término amplio, generalmente abarca variantes regionales de Pokémon existentes, versiones transformadas basadas en una mecánica exclusiva del juego y nuevas evoluciones para Pokémon antiguos. De esta manera puede que los 300 nuevos Pokémon no necesariamente indiquen especies nuevas, pero sí diseños. La generación con mayor inclusión de nuevas criaturas hasta ahora es la quinta, Pokémon Black / White, que añadió 156 nuevos Pokémon a la franquicia.