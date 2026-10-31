Pokémon y Fender se unen para crear unas fabulosas guitarras eléctricas basadas en las versiones Red y Green de los juegos

30 años desde el lanzamiento original de los juegos Pokémon Red / Green en Japón, ahora los fans pueden disfrutar de un par de instrumentos diseñados para llevar su adictiva música a otro nivel. Pokémon Center y Fender se unieron para ofrecer la guitarra eléctrica Stratocaster Pokémon Red (versión Made in Japan) y la guitarra eléctrica Telecaster Pokémon Green (versión Made in Japan), tanto para los seguidores de Pokémon como a los amantes de la música.

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Estas guitarras no solo combinan la estética clásica de Fender con el estilo ‘pixel art’ de los primeros juegos de Pokémon, sino que también incluyen un selector especial que transforma el sonido a formato de 8-bit, ideal para transportar tus melodías al pasado con ese toque retro que recuerda al primer Game Boy. Además, cuentan con una placa en el mástil con un diseño exclusivo que celebra el 30.º aniversario de Pokémon, conmemorando así esta colaboración entre Pokémon y Fender.

Las guitarras fruto de la colaboración entre Pokémon Center y Fender no saldrán a la venta sino hasta 2027, pero tendrás tiempo de sobra para practicar los temas clásicos de Pokémon Red / Green / Blue antes de empezar a tocar sus ‘riffs’ en estos instrumentos únicos. Mantente atento a la apertura de las reservas en Pokémon Center.