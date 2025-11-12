PokéPark Kanto anuncia su fecha de apertura, el primer parque temático permanente de Pokémon

Anteriormente y sin contar los juegos de Wii, PokéPark eran versiones viajeras de un parque temático de Pokémon, pero nunca habían tenido una sede permanente como el que está próximo a abrirse en Japón. The Pokémon Company se enorgullece en anunciar la gran inauguración de PokéPark Kanto, programada para el jueves 5 de febrero del 2026.

Con una extensión de más de 26.000 metros cuadrados en Yomiuriland, un parque de atracciones ubicado en las verdes colinas de Tama, en Tokio, PokéPark Kanto será la primera atracción Pokémon permanente al aire libre. ¿Listo para planificar tu visita y disfrutar de todo lo que el Bosque Pokémon, el Mercado de Entrenadores, el Gimnasio y la Cancha de Combate tienen para ofrecer? Las entradas estarán a la venta a partir del 21 de noviembre del 2025 a la 1:00 am (horario Pacífico).

Habrá dos tipos de entradas disponibles: el Pase de Entrenador y el Pase de Entrenador As. Ambas entradas incluyen el acceso a Yomiuriland. Consulta la página de Información sobre entradas en el sitio web oficial de PokéPark para obtener más detalles, como los horarios de venta y los precios. Del mismo modo, puedes descargar una aplicación para iOS y Android que te ayudará en la experiencia de recorrer el parque Pokémon basado en la región Kanto, tanto la del mundo Pokémon como la de Japón.