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Preventa de Star Wars: El Mandaloriano y Grogu presenta un balde de crispetas coleccionable en forma de Aerocuna

Grogu, no bebé Yoda.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

La película de Star Wars: El Mandaloriano y Grogu se estrena el próximo 21 de mayo en Colombia, pero desde ya los teatros preparan diferentes promociones para celebrar la primera aventura de Grogu y su padre putativo en la gran pantalla. Cinemark nuevamente es el teatro que ofrece un exclusivo balde de crispetas coleccionable, basado en la película de Disney y Lucasfilm dirigida por Jon Favreau y basada en la serie de Disney+ protagonizada por Pedro Pascal. El balde de crispetas es una réplica de la Aerocuna de Grogu como se ve en la película.

Grogu balde crispetas coleccionable

Para poder acceder a estos coleccionables, debes hacer parte del Cine Club de Cinemark con una membresía Gold o Pro, que tiene un precio de $28.900 por año y $32.500 por mes, respectivamente. Con eso claro, puedes comprar un combo de Star Wars: El Mandaloriano y Grogu, reclamable desde el 11 de mayo y en unidades limitadas hasta agotar existencias. Los precios de preventa suben después de la fecha de estreno.

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Por el momento no hay un precio enlistado para el balde crispetero de Grogu en el sitio oficial de Cinemark.

Grogu balde crispetas coleccionable

Si te interesan otros productos de Grogu en su Aerocuna, puedes optar por el set de LEGO y otras figuras más con Grogu y el Mandaloriano.

En Star Wars: El Mandaloriano y Grogu el malvado Imperio ha caído, y los señores de la guerra imperiales permanecen dispersos por toda la galaxia. Mientras la naciente Nueva República trabaja para proteger todo aquello por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado al legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y a su joven aprendiz Grogu.

Grogu balde crispetas coleccionable
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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