Exclusiva GF: Primer vistazo a las cartas en español latino del JCC Pokémon Rivales Predestinados

Este próximo 30 de Mayo saldrá a la venta la más reciente expansión del JCC Pokémon Rivales Predestinados, este set será el segundo en incluir español latinoamericano como uno de sus idiomas oficiales. Por lo mismo, The Pokémon Company International compartió con GamerFocus una primicia exclusiva para todos los fanáticos del popular juego de cartas. El Equipo Rocket es el protagonista temático de esta expansión.

En las imágenes compartidas, podemos verlas en su versión en español de España y de Latinoamérica, para que puedan compararlas y señalar las diferencias en términos y uso de palabras. Las cartas latinas terminan en ES-LA en su nombre de producción. En algunos casos es más claro. Por ejemplo, Ethan se llama Eco en España.

Los jugadores pueden elegir sus aliados formando equipo con dúos heroicos como Ethan y Ho-Oh ex o Cynthia y Garchomp ex, o bien sumergirse en una aventura maliciosa uniéndose al Equipo Rocket y sus Pokémon, como Mewtwo ex, que sigue las órdenes de Giovanni como en los noventa.

Entre las cartas más destacadas de Escarlata y Púrpura – Rivales Predestinados se incluyen las siguientes:

83 nuevas cartas del Equipo Rocket

17 Pokémon ex, incluyendo 10 Pokémon ex de entrenadores

23 Pokémon de rareza Rara Ilustración

11 Pokémon de rareza Rara Ilustración Especial

6 cartas de rareza Rara Híper doradas y grabadas en relieve

La nueva expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Escarlata y Púrpura – Rivales Predestinados, saldrá al mercado el 30 de mayo de 2025 a nivel global.