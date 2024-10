Primera imagen oficial de ‘Hermana’, la primera soldado clon trans de Star Wars

Los lectores de las novelas del universo expandido de Star Wars ya conocen a ‘Hermana’, una soldado clon trans que luchó al lado de Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi en la guerra de la República contra los Separatistas. Ella aparece en las novelas La esperanza de la Reina (2022) de E.K. Johnston y Hermandad (2022) de Mike Chen y aunque no tiene un rol muy importante en ninguna de las dos, fue muy bien recibida por gran parte de la comunidad y se convirtió en un personaje de culto. Aunque ya existe fanart de ella, finalmente podemos ver su primera imagen oficial en el nuevo libro The Secrets of The Clone Troopers que acaba de salir a la venta.

Este libro esta escrito por Marc Sumerak, pero es narrado «en universo» por el conocido Capitán Rex y tiene una sección dedicada a su hermana, la primera soldado clon trans. Esta revela cómo luce bajo el caso, revelando un cabello largo y trenzado. También usa su armadura con colores reminiscentes de la bandera transgénero del mundo real.

Este diseño está basado en la descripción que hizo su creadora E.K. Johnston en su primera aparición y en el ‘fanart’ que comisionó en 2022 a la artista Uzuriart.

Hermana no es la única ‘hermana’ de los clones. En la serie animada The Bad Batch conocemos a Omega, un clon femenino de Jango Fett. Pero Omega, a diferencia de hermana, es cisgénero.

En la novela Star Wars: La esperanza de la Reina, la soldado clon reveló su identidad de género a Anakin Skywalker, que la aceptó diciendo que «El objetivo de los Jedi es trascender, no podríamos quejarnos de que hayas trascendido tu género». En el nuevo libro, Rex explica que el nombre de Hermana le fue puesto por sus compañeros clones de la Fuerza Aérea 7ma.

