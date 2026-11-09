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Primera mirada al nuevo set de construcción LEGO de Yoshi

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Una de las principales figuras del universo de Super Mario por fin va a tener su gran propia figura LEGO. no hablamos de una ‘minifig’, ni de los Yosdhi de colores que ya tenemos y que van con los mismos sets de Mario, Luigi, Peach y Bowser. Tendremos una versión construible LEGO de Yoshi que puede ser de gran tamaño.

Este set fue anunciado por sorpresa en la app para dispositivos móviles Nintendo Today mediante la siguiente imagen.

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Tristemente, eso fue todo lo que mostraron. Sin embargo, esta pequeña mirada a parte del rostro de Yoshi con su trompa y ojos nos da una idea bastante clara de cómo va a lucir este producto.

Nintendo ha tenido una excelente relación con LEGO en los últimos años y no es solo debido a la exitosa línea de productos de Super Mario Bros. También hemos visto versiones construibles de consolas como Game Boy, Sets de The Legend of Zelda y hasta de la máquina de arcade original de Donkey Kong.

Todavía no tenemos detalles sobre la fecha de lanzamiento del set de LEGO de Yoshi ni de su posible precio, pero creemos que lo más probable es que lo pongan a la venta antes de fin de año para aprovechar el efecto comercial de la época navideña. Ya veremos si es así.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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