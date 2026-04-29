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Puedes poner estas figuras coleccionables de Dragon Ball en la ventana del auto y ver cómo vuelan por los cielos

El cielo resplandece a su alrededor.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

La próxima ola de figuras coleccionables de la línea Tobimas Dragon Ball de MegaHouse llega con su volumen 2 y hasta el arco de Majin Buu. Lo especial de estas minifiguras es que están diseñadas para que puedas pegarlas a una ventana del auto y ver cómo vuelan a través de los escenarios del mundo real. Con ángulos ajustables y posiciones, puedes personalizarlas como te apetezca.

La compañía japonesa MegaHouse lanzará esta segunda serie de figuras Tobimas (Tobimasu) tras la primera entrega con los Súper Saiyajines Goku, Gohan y Vegeta, además de Trunks, Freezer y Goku Súper Saiyajin dios Súper Saiyajin. Las minifiguras Tobimas Dragon Ball vol. 2 tienen un precio de venta sugerido de 1045 yenes cada una ($6.55 USD) y su lanzamiento está programado para septiembre del 2026.

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Con un tamaño reducido de aproximadamente 5 cm, cada figura coleccionable reproduce con detalle a los personajes de Dragon Ball Z. Gracias a la ventosa en la parte posterior, se puede adherir a superficies lisas como cristales, espejos y ventanas, creando la ilusión de que vuela. La segunda entrega incluye seis personajes populares: Goku con aureola, Majin Buu, Majin Vegeta, Gotenks, Súperfantasma de Gotenks y Piccoro. Con sus geniales poses aéreas, el ángulo y la dirección se pueden ajustar libremente, lo que permite más posibilidades de exhibición y composiciones creativas.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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