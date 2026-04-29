Puedes poner estas figuras coleccionables de Dragon Ball en la ventana del auto y ver cómo vuelan por los cielos

La próxima ola de figuras coleccionables de la línea Tobimas Dragon Ball de MegaHouse llega con su volumen 2 y hasta el arco de Majin Buu. Lo especial de estas minifiguras es que están diseñadas para que puedas pegarlas a una ventana del auto y ver cómo vuelan a través de los escenarios del mundo real. Con ángulos ajustables y posiciones, puedes personalizarlas como te apetezca.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Dragon Ball. Seguir

La compañía japonesa MegaHouse lanzará esta segunda serie de figuras Tobimas (Tobimasu) tras la primera entrega con los Súper Saiyajines Goku, Gohan y Vegeta, además de Trunks, Freezer y Goku Súper Saiyajin dios Súper Saiyajin. Las minifiguras Tobimas Dragon Ball vol. 2 tienen un precio de venta sugerido de 1045 yenes cada una ($6.55 USD) y su lanzamiento está programado para septiembre del 2026.

Con un tamaño reducido de aproximadamente 5 cm, cada figura coleccionable reproduce con detalle a los personajes de Dragon Ball Z. Gracias a la ventosa en la parte posterior, se puede adherir a superficies lisas como cristales, espejos y ventanas, creando la ilusión de que vuela. La segunda entrega incluye seis personajes populares: Goku con aureola, Majin Buu, Majin Vegeta, Gotenks, Súperfantasma de Gotenks y Piccoro. Con sus geniales poses aéreas, el ángulo y la dirección se pueden ajustar libremente, lo que permite más posibilidades de exhibición y composiciones creativas.