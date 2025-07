Qué es lo nuevo de los Ladrones Fantasma de Persona 5, ¡una última sorpresa!

La imagen de Persona 5 continúa muy activa en medio de los ‘remakes’ de otros títulos de Persona. Sin embargo, lo nuevo de los Ladrones Fantasma no está relacionado con un juego ‘spin-off’ –aparte de Persona 5: The Phantom X– ni una colección de bebidas y salsa picante. Persona 5 Special Big Band Concert es un nuevo concierto que llegará a finales de 2025 con la música de Persona 5, por ahora exclusivo de Japón. El evento abrirá la venta de entradas a mediados de julio, con artículos especiales de Persona 5 para los asistentes con asientos más altos.

Persona ha sido una franquicia poderosa en Japón durante bastante tiempo. Parte de la popularidad de esta longeva serie se debe a la banda sonora de cada título. Como resultado, se han celebrado conciertos regulares en dicho país, como el concierto de Persona Super Live 2022, uno de Persona 5 Tactica e y otro de Shin Megami Tensei en Estados Unidos.

Persona 5 Special Big Band Concert contará con el sonido de una big band neoyorquina, interpretado por 30 miembros de orquesta de Japón y Estados Unidos. El concierto contará con el regreso de la vocalista de videojuegos Lyn Inaizumi y también con la participación del ganador del Grammy, Charlie Rosen. Rosen lanzó un arreglo y fue nominado a los premios Grammy 2025 por el tema ‘Last Surprise’ al estilo big band.

El concierto tendrá lugar del 2 al 4 de diciembre del 2025 en Japón, en la ciudad de Shinjuku, en el Shinjuku Bunka Center, mientras que el 5 de diciembre se presentará en la Kobe International House. La venta de entradas comenzará el 16 de julio y se extenderá hasta el 3 de agosto, con precios que oscilan entre los 11.000 yenes ($76 USD) y los 16.500 yenes ($114 USD); la categoría superior incluye artículos adicionales de Persona 5. No se ha anunciado qué tipo de mercancía recibirán.

Por el momento, no hay planes anunciados para celebrar el concierto en un recinto fuera de Japón. Sin embargo, tenemos unos como siempre impecables diseños de arte de los diferentes personajes de Persona 5 para disfrutar. Extrañamente no hay de Sumire, por lo que suponemos Royal no entra en la ecuación.

Arte de Persona 5 Special Big Band Concert

Joker

Ann

Ryuji

Morgana

Yusuke

Makoto

Futaba

Haru

Goro