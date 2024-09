Qué incluye la actualización 2.1.0 de Tamagotchi Uni

La última versión del dispositivo actual de Bandai en la familia de mascotas virtuales es la actualización 2.1.0 de Tamagotchi Uni. Para esto por supuesto es necesaria una conexión Wi-Fi estable. Una vez que comience la actualización, no podrás jugar con el dispositivo hasta que se complete la misma. Asegúrate de que la batería tenga suficiente energía o que se esté cargando.



Nuevas funciones de Tamagotchi Uni 2.1.0

Tamabuscar

Un total de 100 personajes Tamagotchi como Miraitchi, Clulutchi y Oyajitchi se unen gracias a esta función. Estos no pueden criarse en Tamagotchi Uni por métodos tradicionales. Desde Tamagotchi Uni podrás conocerlo, obtener una pegatina y agregarlo a tu colección. Si los ves todos los días y te haces amigo de ellos, quizás incluso te muestren una habitación especial.

Los personajes aparecen de forma secuencial, no al mismo tiempo.

Salto de conejo returns

¿Ángel o monstruo? ¿Qué equipo elegirás? Los personajes Tamagotchi de todo el mundo elegirán entre el Equipo Ángel y el Equipo Monstruo y competirán para ver quién puede saltar más alto en Salto de conejo returns.

Período del evento: 19 de septiembre (jueves) 12:00 am al 26 de septiembre (jueves) 11:59 pm

Cálculo de resultados: 26 de septiembre (jueves) 12:00 am a 27 de septiembre (viernes) 11:59 pm

Distribución de recompensas: del 27 de septiembre (viernes) a las 12:00 am al 4 de octubre (viernes) a las 11:59 pm

Estos horarios son para Colombia (UTC/GMT -05:00).

Fuente: Tamagotchi