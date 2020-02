¿Quién es Bloodshot, el antihéroe de Valiant Comics?

¿Pensaban que Sony Pictures solo tenía los derechos cinematográficos de Spider-Man? Pues piensen de nuevo, ya que un clásico antihéroe hará su debut en la gran pantalla el 12 de marzo. Nos referimos Bloodshot. Aunque no tan conocido como el lanzarredes de Marvel Comics o la triada de DC Comics, el antihéroe de Valiant Comics gozó de bastante popularidad en los noventa y sigue siendo uno de los personajes más lucrativos de la editorial.

Por supuesto, que un personaje sea popular no quiere decir que su biografía e historia editorial sean cultura general. Aun así, nunca está de más saber los orígenes de este antihéroe particular… sobre todo porque Bloodshot ha contado con múltiples ‘reboots’.

Sin más preámbulos, demos comienzo a esta biografía de Bloodshot.

La primera versión (1992 – 1996)

Creado por el escritor Kevin VanHook y el artista Yvel Guichet, Bloodshot debutó por primera vez en Eternal Warrior #4 (1992) como un cameo. Tan solo una semana después, el antihéroe hizo su primera aparición completa en Rai #0 (1992). En este cómic se revela por qué la apariencia de Bloodshot es tan similar a la de Rai. Bueno, resulta que es lo contrario: Rai fue creado a la imagen del antihéroe del siglo XX. ¿Por qué la apariencia de Bloodshot es tan reminiscente a la bandera de Japón? Esa pregunta es respondida en Bloodshot #0 (1993).

La primera versión de Bloodshot gira alrededor de Angelo Mortalli, un mafioso que soñaba con llegar a la cima del mundo criminal. Sin embargo, su ambición se vio frenada cuando su familia lo culpa por un asesinato que no cometió. Antes de poder testificar en contra de la familia Carboni, Angelo es secuestrado y obligado a participar en un experimento de la organización japonesa Espíritu Renacido. El experimento involucra la «Sangre de los Héroes», una fórmula compuesta por millones de nanobots. Tras ser inyectada en el cuerpo de Angelo, los nanobots reconstruyen toda su anatomía y borran su memoria.

La operación es un total éxito. Los nanobots no solo le conceden fuerza y agilidad mejoradas, sino que amplifican sus sentidos y le otorgan un factor curativo. También le permiten controlar dispositivos electrónicos. Confundido y furioso al ver en qué lo han convertido, Angelo adopta el nombre clave «Bloodshot» y escapa para descubrir quién es realmente.

Por supuesto, Hideyoshi Iwatsu —fundador de Espíritu Renacido— no podía dejar que un arma viviente deambulara por ahí. Más importante, no tenía los medios para recrear la Sangre de los Héroes. Tenía que capturar a Bloodshot, vivo o muerto. Para ello, el científico japonés envía a sus guerreros Speedshot. Sin embargo, estos poco pueden hacer contra Bloodshot.

Además de Espíritu Renacido, Bloodshot también tuvo que combatir contra la policía y la mafia. Tras múltiples batallas, Angelo encuentra a su antiguo jefe: Don Benito Carboni.

Después de que el jefe de la familia Carboni le revelara todo sobre su pasado, Angelo se une al Servicio de Inteligencia Secreto (MI6) con la ayuda de Eternal Warrior (Gilad Anni-Padda). Bajo el ala de Neville Alcott, Angelo —ahora conocido como Michael Lazarus— ejerce como un arma secreta de la organización por varios años. Durante ese periodo se enamora de Jillian, la hija de Neville, y ambos comienzan una relación. Eventualmente se casan y tienen dos hijos.

¿Cómo termina esta historia? Según Rai #0, Bloodshot muere a manos del ciborg Ax en 2028 mientras defiende una colonia espacial. Aunque el exmiembro de los Renegados Harbinger se hace con la Sangre de los Héroes, la formula eventualmente cae en manos del robot Grandmother. Este se encarga de crear a Rai, el protector de Japón en el siglo XLI.

Sin embargo, esta conclusión nunca se vería en las páginas de los cómics. La serie concluyó tras 52 números en 1996 y Valiant poco después fue comprada por Acclaim Entertainment. Tan solo un año después, la desarrolladora de videojuegos hizo un ‘reboot’ del Universo Valiant.

Primer ‘reboot’ (1997 – 1998)

Escrita por Len Kaminski e ilustrada por Sal Velluto, la segunda serie de Bloodshot no fue tan longeva. Tan solo contó con 16 números, el último de los cuales se publicó en 1998.

¿Qué cambió esta serie con respecto a la original? Aunque las habilidades de Bloodshot son exactamente las mismas, los nanobots tienen un papel más activo en la trama. Esto se debe a que son seres conscientes que ven a Bloodshot como una deidad. Por si fuera poco, los nanobots pueden comunicarse con él haciendo que entre en trance.

Otras diferencias se encuentran en su historia de origen. Producto del Proyecto Lázaro, una división secreta de la Autoridad de Operaciones Domésticas, Bloodshot no tiene memoria de su vida pasada. Sin embargo, la operación no es la causa de esto. La perdida de sus memorias se debe a la necrosis de su tejido nervioso. Esto se debe a que esta versión del antihéroe es el cadaver revivido del mafioso Angelo Mortalli… excepto que esa no es toda la verdad.

Bloodshot descubre que Angelo Mortalli es una identidad adoptada por el coronel Raymond Garrison. Como miembro de la Autoridad de Operaciones Domésticas, tenía como misión infiltrarse en la familia Cianelli. Sin embargo, Raymond fue descubierto y ejecutado.

Después de revelar todos los detalles del pasado de Garrison, explicar el fin del Proyecto Lazaro y ofrecerle su puesto como director de la Autoridad de Operaciones Domésticas, Simon Oreck es asesinado por Bloodshot. Este procede a hacerse con el control de la organización.

Tras la finalización de la serie, Acclaim continuó desarrollando y distribuyendo juegos hasta 2004. Debido a problemas financieros, la compañía se vio obligada a vender varias propiedades. Entre estas se encontraba Bloodshot, comprada por Valiant Entertainment.

Segundo ‘reboot’ (2012 – actualidad)

Ocho años después de readquirir los derechos de Bloodshot, Valiant Entertainment reinició el Universo Valiant. Bloodshot fue reimaginado por Duane Swierczynski, que mezcló elementos de las anteriores series. La ilustración estuvo a cargo de Arturo Lozzi y Manuel Garcia.

En esta reinterpretación, Bloodshot es un miembro del grupo Proyecto Espíritu Renacido. Tras décadas de refinar su nanotecnología, la organización había creado la máquina de matar perfecta. A través del implante de memorias falsas, el grupo condiciona a Bloodshot para acabar con objetivos a lo largo del mundo. Sin embargo, este descubre la verdad y escapa.

Decidido a acabar con Proyecto Espíritu Renacido, Bloodshot recluta a la paramédica Kara Murphy, la telépata Pulse y el doctor Kuretitch. La primera misión del equipo consiste en infiltrarse en una base de Proyecto Espíritu Renacido. Tras acabar con el equipo de asalto Chainsaw, Bloodshot descubre La Enfermería: una prisión para psiot, niños con poderes psiónicos. Bloodshot decide liberarlos, pero no sin antes derrotar a la sádica encargada de La Enfermería: Gamma. Desafortunadamente, Pulse pierde su vida en la batalla.

Resulta que la liberación de los psiot siempre fue el objetivo del doctor Kuretitch, que se había aliado con Toyo Harada para apoderarse de ellos. Al enterarse, Bloodshot y Kara Murphy viajan hacia Las Vegas en búsqueda de Generación Cero: otro grupo de psiot. Aunque Harada termina encontrándolos, Bloodshot logra herirlo de gravedad y continuar su camino hacia Las Vegas.

Creyendo que Bloodshot quería asesinar a Generación Cero, Peter Stanchek y sus Renegados le plantan cara. Como si no fuera suficiente, H.A.R.D. Corps —unidad de combate creada por Proyecto Espíritu Renacido— también llega al campo de batalla para hacerse con Generación Cero. Al final del día, Toyo Harada termina victorioso al capturar a Bloodshot y los psiot.

A pesar de perder a la mitad de su equipo, Proyecto Espíritu Renacido reforma H.A.R.D. Corps y asigna a Gunslinger como líder. ¿La primera misión de este nuevo equipo? Infiltrarse en Harada Global Conglomerates y recapturar a Bloodshot. Si bien la misión es un éxito, la mayoría de los nuevos miembros de H.A.R.D. Corps caen en combate.

Nuevamente en manos de Proyecto Espíritu Renacido, Bloodshot recibe una oferta que no puede rechazar. Ante la escasez de miembros aptos, Morris Kozol —CEO de la organización— le propone liderar H.A.R.D. Corps. A cambio, recibirá lo que más desea en el mundo: información sobre su pasado. Desde ese entonces, Bloodshot forma parte del equipo de asalto.

Si bien este no es el fin de la historia de Bloodshot —al fin y al cabo, el personaje cuenta con múltiples ‘spin-off’ e historias complementarias—, sí es un resumen de su historia editorial a lo largo de los últimos 30 años. ¡No sería mala idea dar un vistazo a todas las series antes del estreno de Bloodshot, protagonizada por Vin Diesel, el 12 de marzo!