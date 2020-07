Ready Player Two, la secuela de la novela de Ernest Cline, sale en noviembre

En el 2011, Ernest Cline publicó Ready Player One, una novela de ciencia ficción que rápidamente se convirtió en uno de los clásicos de la cultura pop moderna. El libro pasó a ser un Best Seller a nivel mundial con adaptaciones a más de 30 idiomas y una adaptación al cine de la mano de Steven Spielberg. Ahora, el autor ha revelado una nueva secuela llamada Ready Player Two que se publicará en el último trimestre del 2020.

Todavía no se sabe de qué tratará la secuela, pero el título sugiere que será una continuación de la historia del joven Wade Watts, quien se aventura en el universo virtual conocido como el Oasis para participar en una búsqueda de una llave que conduce a la fortuna del creador de este espacio digital.

Cline había anunciado previamente que estaba trabajando en una secuela hace tres años. El autor había comentado que “no había mejor inspiración para un escritor que ver a Steven Spielberg hacer el mundo que ha creado realidad”.

Aunque el libro es alimentado por múltiples referencias a la cultura pop de las últimas tres décadas, la película los multiplicó absurdamente en un mar de fugaces cameos. Hace un recordatorio a los héroes de antaño, pero también señala las implicaciones del corporativismo y el hiperconsumismo.

Ready Player Two se publicará el próximo noviembre y ya es posible hacer reservas en librerías digitales.

Vía: PC Gamer