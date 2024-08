Redime los códigos Oreo de Super Mario Bros. Wonder y gana un Switch diario

Hace unos meses salieron al mercado unas galletas promocionales de Oreo con la imagen de Super Mario Bros. Wonder. A comienzos de agosto finalmente se pusieron a la venta en el país (Colombia) y pese a no ser propiamente un artículo de colección, sí ofrecen una interesante promoción para los interesados en un nuevo o primer Nintendo Switch. Las galletas de chocolate con crema sabor a vainilla son como cualquier otra galleta Oreo y no tienen diseños de Super Mario o del juego de Switch.

¿Dónde redimir los códigos de las galletas Oreo de Super Mario Bros. Wonder?

Por su parte, los empaques incluyen imágenes promocionales de Super Mario Bros. Wonder y al reverso puedes encontrar un código para redimir. Estos códigos debes ingresarlos en oreopromo.com, creando una cuenta y llenando los datos personales correspondientes. Puedes añadir cuantos códigos desees (uno por paquete) y aumentar las probabilidades. Pero el mismo código solo puede ser redimido una vez y cuenta únicamente por el día en que se canjeó.

En el mismo sitio puedes ver cuántos códigos has redimido, ingresando solo tu correo electrónico.

Del 1ro de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2024, por cada día se sorteará una consola Nintendo Switch con Joy-Con rojo y azul neón. Es decir, 61 consolas en total. Durante este lapso de tiempo es posible redimir los códigos de galletas Oreo bajo la promoción Super Mario Bros. Wonder. El primer sorteo tuvo lugar el 20 de agosto, fecha en la que se sortearon los primeros 19 Switch entre los códigos canjeados, correspondientes del 1ro al 19 de agosto de 2024.

La segunda fecha de sorteo tiene lugar el 3 de septiembre, la tercera fecha el 17 de septiembre, la cuarta y última fecha el 1ro de octubre. Una vez terminada la actividad y si se requiere, con previa autorización de Coljuegos, se sortearán nuevamente aquellos premios que durante la actividad no se hayan entregado. Es decir que no se haya podido validar el cumplimiento de los términos y condiciones al posible ganador, posible suplente 1 o posible suplente 2. En este sorteo participaran todos los códigos inscritos a lo largo de la actividad.

¿Qué incluyen los premios en la promoción de Oreo y Super Mario Bros. Wonder?

Cada uno de los 61 paquetes de regalo de Nintendo Switch incluyen:

• Consola Nintendo Switch

• Base (‘dock’) para Switch

• Control Joy-Con (L) izquierdo azul neón

• Control Joy-Con (R) derecho rojo neón

• Muñequeras para Joy-Con

• Joy-Con Grip

• Cable HDMI de alta velocidad

• Adaptador de corriente para Nintendo Switch

¿Quiénes pueden participar en la promoción?

Pueden participar en esta promoción las personas colombianas mayores de 18 años y extranjeros que residan en el territorio colombiano.

Importante conservar todos y cada uno de los paquetes con los códigos canjeados, pues de lo contrario no es posible reclamar el premio sin ello. Aún siendo dueños de la cuenta y habiendo registrado el código.