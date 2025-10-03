Regresan los Hielocos Coca-Cola en 2025 y así los puedes conseguir

Por allá en la prehistoria de 1997, Coca-Cola lanzó en Colombia una promoción de figuras coleccionables denominadas Hielocos. Estas eran traslúcidas con algunos colores y su respectiva tarjeta, que contaban la historia de personajes antropomórficos basados en objetos y comidas de la vida diaria. Para el mundial de Francia 98, Coca-Cola lanzó una colección especial de Hielocos Futboleros. 27 años después, los Hielocos Coca-Cola están de regreso para una nueva generación de coleccionistas.

La forma de obtenerlos, sin embargo, varía según el establecimiento comercial.

Dónde conseguir los Hielocos Coca-Cola 2025

Cada sobre contiene un Hieloco y se puede conseguir por la compra de alguno de los siguientes packs de la bebida:

Un (1) six pack de Coca-Cola Sabor Original 250ml PET se obtiene un (1) Hieloco.

Un (1) six pack de Coca-Cola Sabor Original 269ml LATA se obtienen dos (2) Hielocos.

Un (1) six pack de Coca-Cola Zero 269ml LATA se obtienen dos (2) Hielocos.

Oxxo

Por la compra de:

Tres (3) Coca-Cola Sabor Original o Zero 600ml PET se obtiene un (1) Hieloco.

Un (1) combo de perro caliente + una (1) Coca-Cola Sabor Original o Zero de 400ml PET se obtiene un (1) Hieloco.

Rappi Turbo

Por la compra de:

Un (1) six pack de Coca-Cola Sabor Original o Zero 269ml LATA se obtiene un (1) Hieloco.

Dos (2) six pack de Coca-Cola Sabor Original o Zero 269ml LATA se obtienen tres (3) Hielocos.

Canal tradicional o tiendas de barrio

Por la compra de:

En Bogotá, Medellín y Cali por Una (1) Coca Cola Sabor Original o Zero 500ml PET + COP $1.000 se obtiene un (1) Hieloco.

En Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena por Una (1) Coca Cola Sabor Original o Zero 400ml PET + COP $1.000 se obtiene un (1) Hieloco.

Qbano

Por la compra de:

Combo Chicken (LTO) + agrandado + $1.000 se obtiene un (1) Hieloco.

Cine Colombia

Por la compra de:

Combo Deli (1 (una) crispeta de sal 100g + 1 (una) gaseosa mediana 960ml + adicional de queso cheddar + 1 (una) galleta Ramo) + $1.000 se obtiene un (1) Hieloco.

Combo Fan (1 (una) crispeta de sal 100g + 1 (una) gaseosa mediana 960ml) + $1.000 se obtiene un (1) Hieloco.

Combo Pro (1 (una) crispeta de sal 100g + 1 (una) gaseosa mediana 960ml + 1 (un) perro caliente o sándwich) + $1.000 se obtiene un (1) Hieloco.

Combo Fan para dos (1 (una) crispeta de sal 150g + 2 (dos) gaseosas medianas de 960ml) + $1.000 se obtiene un (1) Hieloco.

Esta promoción de los Hielocos Coca-Cola estará disponible desde el 1ro de octubre hasta el 15) de noviembre de 2025 o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. Hay un total de 1’495.000 unidades disponibles, así que procura no dejarte atrapar por cuentos sobre sus escasez ni pagar precios inflados de revendedores.

No aceptes revendedores, o bueno, es tu dinero.

Cuántos y cuáles son los Hielocos Coca-Cola en 2025

A diferencia de las colecciones clásicas, en 2025 solo hay 10 motivos de Hielocos Coca-Cola.

Recordemos también los Hielocos originales por motivos de comparación, los cuales llegaron a la asombrosa cantidad de 60 figuras.