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Saint Seiya: así es la figura del caballero dorado Milo de Escorpión (HQS) de Tsume Art

Estatua escala 1/6 de poliresina que recrea a Milo lanzando la Aguja Escarlata con efectos de fuego y armadura dorada detallada.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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Recientemente, el videojuego para dispositivos móviles Saint Seiya: Knights of the Zodiac EX celebró los 40 años del anime incorporando a Hilda con la armadura Robe de Odín. Por otro lado, el manga, Saint Seiya Tenkai-hen: THEN IV ha sido confirmado por la editorial Akita Shoten como el siguiente capítulo de la obra de Kurumada, el cual ya cuenta con fecha de publicación. Ahora, los fanáticos de Saint Seiya han recibido el anuncio de una nueva figura coleccionable de Tsume Art. Esta muestra a Milo de Escorpión ejecutando su ataque más icónico.

¿Cuáles son las características de la figura de Saint Seiya del caballero dorado Milo de Escorpión (HQS) de Tsume Art?

La compañía Tsume Art ha abierto oficialmente las reservas para su imponente estatua de escala 1/6 inspirada en el universo de Saint Seiya. Diseñada en Luxemburgo, esta pieza de colección retrata a Scorpio Milo en su máximo poder y lealtad inquebrantable, directamente desde el enfrentamiento en el Santuario.

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¿Cuáles son las características de la figura de Saint Seiya del caballero dorado Milo de Escorpión (HQS) de Tsume Art?

La figura está fabricada en poliresina y destaca por un meticuloso esculpido que realza la pureza de la Armadura de Oro. Además de resaltar la característica cabellera de Milo y la tensa amenaza de su aguijón. Inspirada específicamente en el episodio 61 de la serie, Tsume Art sitúa a Milo en un entorno rocoso del templo de Escorpio que se encuentra envuelto por una atmósfera escarlata, incandescente. Para recrear toda la violencia de la famosa técnica de la Aguja Escarlata (Scarlet Needle), la figura incorpora flamas y efectos de energía translúcidos.

Las dimensiones de esta pieza alcanzan un ancho de 49 cm, una profundidad de 59 cm y una altura de 62 cm. Su valor está fijado en 665.83 euros (aproximadamente $2.365.961 COP) y cuenta con la opción de pago fraccionado. El periodo de preventa finaliza el 23 de noviembre, mientras que la fecha estimada para el inicio de las entregas está programada a partir del cuarto trimestre de 2027.

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Fuente: Tsume Art

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